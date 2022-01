Uma sala na Agência de Desenvolvimento será disponibilizada para ações que não dependem de ter agência física na cidade - ASCOM

Uma sala na Agência de Desenvolvimento será disponibilizada para ações que não dependem de ter agência física na cidadeASCOM

Publicado 03/01/2022 18:30

Vantoil Martins (CID), prefeito de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, recebeu, nesta segunda-feira (3), o gerente que ficará a frente da nova agência bancária da cidade, que trabalha com Sistema de Cooperativas de Crédito, Sebastião dos Santos Fonseca. Os secretários de Planejamento e Gestão, Eron Bezerra e Fazenda, Jorgino Fabiano e o consultor da Agência de Desenvolvimento, Marcello Costa também participaram da reunião, que tratou do início das atividades do banco no município.

Enquanto as obras da sede da agência seguem no centro da cidade, com previsão de inauguração para o primeiro trimestre de 2022, uma sala será disponibilizada, na sede da Agência de Desenvolvimento, para início das ações sem dependências físicas na cidade.

Entre as ações iniciais está a formalização de documentos para início de convênios para contas de arrecadação da prefeitura, créditos consignados, elaboração de portfólio de produtos, serviços que serão oferecidos pela instituição na cidade, entre outras ações.

"Nosso papel aqui é agilizar os trabalhos que não necessitam da agência física já pronta. Dessa forma, poderemos agilizar muitas demandas com o município e na inauguração nos preocuparemos apenas em receber os moradores da cidade, com as demandas burocráticas já resolvidas", disse Santos Fonseca.

"Nosso papel como órgão público é ser um agente facilitador das instituições que querem vir para Iguaba Grande. Sabemos que um trabalho burocrático precisa ser feito antes da abertura das portas da agência na cidade e, por esse motivo, disponibilizamos essa sala. Sabemos da importância de termos a instituição Sicoob no município e não mediremos esforços para contribuir com a implantação", completou Vantoil Martins.