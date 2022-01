Crianças com deficiência ou comorbidades poderão se vacinar qualquer dia entre as datas estipuladas, basta apresentar o laudo médico - ASCOM

Publicado 17/01/2022 14:37

A partir desta segunda-feira (17), crianças de 5 a 11 anos podem tomar a primeira dose contra a covid-19 em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. A aplicação acontece nas Unidades Básicas de Saúde com o imunizante da Pfizer, que foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Serão três semanas de vacinação, indo até 9 de fevereiro, dividido em faixas etárias para evitar aglomeração nas unidades.

Crianças com deficiência ou comorbidades poderão se vacinar qualquer dia entre as datas estipuladas, basta apresentar o laudo médico.

Para receber a primeira dose a criança deve estar acompanhada do responsável legal e é necessário o Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF e comprovante de residência.

Segundo a coordenadora de imunização do município, Patrícia Costa, serão vacinadas, aproximadamente, 5.054 crianças em Iguaba.

“A expectativa com o início da vacinação das crianças é de dias melhores e erradicar esse vírus. Acredito que traga restabelecimento do convívio social, diminuição de internações e número de óbitos, pois ampliaremos o público vacinável. Apesar das crianças desenvolverem menos sintomas e terem menos riscos de desenvolverem as formas mais graves da covid-19, a variante ômicron é mais transmissível e afeta esse grupo. Hoje no Brasil temos uma perda de mais de 5 mil crianças por conta da covid.” Explica Patrícia.

Confira o calendário de vacinação:

17, 18 e 19 de janeiro: Crianças de 11 anos

20 e 21 de janeiro: Crianças de 10 anos

24, 25 e 26 de janeiro: Crianças de 09 anos

27 e 28 de janeiro: Crianças de 08 anos

31 de janeiro, dia 1º e 2 de fevereiro: Crianças de 07 anos

3 e 4 de fevereiro: Crianças de 06 anos

7, 8 e 9 de fevereiro: Crianças de 05 anos

A secretaria municipal de Saúde informa que o cronograma de vacinação poderá ter alterações de acordo com o recebimento de doses enviadas pelo Governo Federal e repassadas pelo Estado.