159 pessoas assumem funções na secretaria de Educação; os demais aprovados tomam posse no dia 28 de janeiroASCOM

Publicado 18/01/2022 16:04

Nesta segunda-feira (17), 159 aprovados no concurso público 01/2020 de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, tomaram posse nos cargos da área educacional e assumem funções na secretaria de Educação. A cerimônia, montada no Centro Multiuso, foi fechada apenas aos convocados e dividida em dois horários, como forma de prevenção a Covid-19 e Influenza.

Durante a cerimônia de posse, o prefeito Vantoil Martins disse sobre a felicidade em receber os novos servidores e anunciou que será encaminhado à Câmara Municipal o projeto de lei que atualiza o salário dos nossos servidores em pouco mais de 15%, o correspondente a inflação acumulada nos anos de 2020 e 2021.

“Fico feliz em poder dar posse a vocês após um ano de tanta luta contra a Covid-19. Quero desejar as boas vindas a todos os aprovados e dizer que nós temos pela frente desafios de tornar esse lugar ainda melhor para se viver. Digo a vocês que o nosso governo é comprometido com os servidores públicos, exemplo disso é o pagamento rigorosamente em dia, e tenho orgulho de como prefeito também ser servidor público, sou oficial administrativo do primeiro concurso realizado em Iguaba no ano de 1999. Quando assumimos nós tínhamos como compromisso a realização do concurso público, já que o último havia sido realizado há mais de 10 anos”, declarou o prefeito Vantoil Martins.

“Como é bom receber todos os novos servidores e saber que a educação do nosso município está dando mais um passo como referência educacional e também em compromisso com o servidor. Temos buscado sempre avançar em gestão e a posse dos concursados é uma mostra disso. Bem-vindo a todos”, disse o secretário de Educação, Fred Carvalho.

Foram cerca de 30.000 candidatos inscritos nas provas do concurso público para mais de 52 funções na administração pública da cidade, tendo, aproximadamente, 300 pessoas aprovadas. A prova foi realizada no primeiro trimestre de 2021.

Renato Matos, aprovado como monitor de alunos, afirmou que sua decisão de participar do concurso foi pelo perfil do governo. “Moro em Iguaba há mais de 20 anos e decidi fazer o concurso principalmente por causa do governo atual. A gente consegue ver o empenho na valorização dos servidores públicos”, afirmou Renato.

A primeira colocada como Portadora de Necessidades Especiais (PNE) para o cargo de professor II, Leticia Carolina Ficheira, lembrou que já havia estagiado em Iguaba durante a faculdade. “Me inscrevi no concurso pois realizei estágios na área educacional de Iguaba e sou moradora daqui. Quero trabalhar onde moro e contribuir para melhorar ainda mais a educação local”.

Os demais aprovados tomarão posse no dia 28 de janeiro e assumirão funções nas secretarias de Turismo, Agricultura, Planejamento, Governo, Fazenda, Assistência Social, Segurança e Ordem Pública, Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, Saúde e Meio Ambiente.