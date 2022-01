Iniciativa está em fase de testes na orla da Praia do Popeye, Quiosque 1 e 2 e da Praia dos Ubás, Quiosque 12. A utilização dos equipamentos é gratuita - Sabrina Sá (RC24h)

Iniciativa está em fase de testes na orla da Praia do Popeye, Quiosque 1 e 2 e da Praia dos Ubás, Quiosque 12. A utilização dos equipamentos é gratuitaSabrina Sá (RC24h)

Publicado 21/01/2022 19:45

Imagine o carioca, sob um sol escaldante e sensação térmica beirando os 51°C, encarando uma selva de pedra calorenta? Horrível, né? Pensando nisso, no conforto e lazer para os visitantes e moradores de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, especialmente no verão, a secretaria de Turismo, Esporte e Lazer (SECTUR) realizou a instalação de redes, fincadas dentro da Lagoa.



Os novos pontos de lazer, projetados pelas equipes da prefeitura de Iguaba Grande, estão em fase de testes na orla da Praia do Popeye, Quiosque 1 e 2 e da Praia dos Ubás, Quiosque 12. A utilização dos equipamentos é gratuita.



De acordo com a Secretária de Turismo, Carla Valle, a ideia ainda está em fase experimental, mas o objetivo é colocar em toda orla. A Praia do Popeye foi a segunda a ganhar os equipamentos, montados nesta quarta-feira (19). Em parceria com o município, os quiosqueiros são responsáveis por colocar e retirar as redes, evitando furtos.



O modelo é usado há vários anos em praias do Norte e do Nordeste, deu muito certo e caiu como luva em Iguaba. Segundo o prefeito Vantoil Martins (CID), as redes estão fazendo o maior sucesso e ele se disse surpreso com o tamanho da repercussão.



“Estamos fazendo da nossa orla um ponto de encontro das pessoas que querem contemplar a natureza, praticar esportes”, comentou Vantoil, completando que, por conta disso, sites e empresas de turismo já estão fazendo contato, interessados em colocar Iguaba entre os destinos de férias, lazer e descanso.

Iniciativa está em fase de testes na orla da Praia do Popeye, Quiosque 1 e 2 e da Praia dos Ubás, Quiosque 12. A utilização dos equipamentos é gratuita Sabrina Sá (RC24h)



“Os visitantes e munícipes estão curtindo demais. Os quiosqueiros ficaram muito felizes com esse projeto”, comemorou Carla Valle. A prefeitura incentiva ainda que visitantes tirem fotos aproveitando as redes marque o instagram oficial da Prefeitura: @prefeituradeiguaba.“Os visitantes e munícipes estão curtindo demais. Os quiosqueiros ficaram muito felizes com esse projeto”, comemorou Carla Valle.