Disque Denúncia divulga cartaz à procura de detento que fugiu da delegacia de Iguaba - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 02/02/2022 13:13

O Portal dos Procurados divulgou nesta terça-feira (1), um cartaz para ajudar a 129ª DP (Iguaba Grande), na Região dos Lagos, a fim de obter informações que possam levar à localização e prisão do criminoso Marco de Jesus Batista, o Chocolate, de 26 anos. Marco tinha sido preso na sexta-feira (28) pela Polícia Militar porque não tinha voltado na data prevista do 'Saidão' de Natal, referente ao ano de 2021. Ele já foi condenado a 25 anos de prisão por Tráfico de Drogas e Roubo.

Ele estava preso na delegacia de Iguaba Grande, aguardando transferência para uma unidade prisional, e conseguiu fugir da cela e da delegacia após agredir um policial, por ser de uma idade avançada. Ele saiu pela fresta, entre a porta e a parede, no momento em que recebia uma refeição, que tinha sido levada à delegacia por familiares do criminoso. A fuga aconteceu no sábado (29).

Durante a fuga, o criminoso roubou o celular do policial e o trancou no interior da delegacia. Os agentes tentaram rastreá-lo usando a localização do aparelho, mas ele desligou o celular.

O criminoso é da comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio, mas a família é de Iguaba Grande. Ele foi indiciado por fuga, tentativa de homicídio e roubo. Diligências estão em andamento para tentar prender o fugitivo novamente. Ele já teve várias passagens pelo Sistema Penitenciário e possui anotações pelos crimes de: Roubo Majorado e Tráfico de Drogas.

Disque Denúncia recebe informações sobre a localização do criminoso Marco Jesus, nos seguintes canais de atendimento: