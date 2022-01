Porta da cela com a tranca de onde o criminoso conseguiu escapar - Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Porta da cela com a tranca de onde o criminoso conseguiu escapar Luiz Felipe Rodrigues (RC24h)

Publicado 30/01/2022 12:11 | Atualizado 30/01/2022 12:14

Um homem preso na 129ª DP, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, distraiu o policial de plantão e fugiu. O caso começou a circular nas redes sociais neste sábado (29) e teria acontecido na noite de sexta (28).

A distração aconteceu no momento em que a mãe do preso foi levar janta para o filho.

De acordo com informações da internet, confirmadas pelo O Dia com uma autoridade do município que prefere não ser identificada, o policial ficou preso no lugar do fugitivo. O acusado é moreno, trajava bermuda, camisa branca e estava descalço.

A reportagem não conseguiu descobrir o crime cometido pelo preso, mas os agentes trabalham para reencontrar o fugitivo, que veio do bairro iguabense Pedreira. Tentamos descobrir os detalhes sobre a dinâmica de como o fato ocorreu, mas as informações são de que a polícia está evitando falar do caso por "constrangimento".

O Dia procurou o comando da Polícia Civil para mais informações, mas ainda não obteve retorno.