Política Costa do Sol

Max Lemos é homenageado em Araruama e troca afagos com Paes

Secretário de Infraestrutura do Estado foi homenageado em sessão solene no sábado (5). Chamou a atenção abraço fraterno em Eduardo Paes no evento. Mas ele jura que só amizade e não parceria política.

Publicado 07/02/2022 20:18 | Atualizado há 2 dias