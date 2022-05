Política Costa do Sol

Assassinato a tiro de jornalista em Araruama completa 2 anos

Léo Pinheiro, que era pré-candidato a vereador em 2020, foi morto com três tiros na cabeça enquanto fazia uma entrevista no meio da rua, em plena luz do dia. PM e comparsa suspeitos do crime foram presos

Publicado 13/05/2022 15:00 | Atualizado há 3 dias