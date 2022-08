Iguaba Grande recebe, a partir desta quinta (4), Projeto Teatro a Bordo - ASCOM de Iguaba

Publicado 03/08/2022 15:08 | Atualizado 03/08/2022 15:09

Na Região dos Lagos, o município de Iguaba Grande recebe, entre quarta (4) e quinta-feira (5), na Praça da Estação, o Teatro a Bordo – Caixola de Histórias. O Projeto apresentará, de forma gratuita, peças teatrais, oficinas educativas e curtas-metragens para toda a população.



As atividades terão início nesta quinta, com o Cortejo de chegada dos artistas pelos bairros e escolas da cidade, a partir das 14h30. Em seguida, o público vai contar com uma oficina de contação de histórias para os educadores.



Na sexta-feira, a programação também tem início às 14h30, com a peça teatral “Sessão Solene, A Princesa e o Gigante”, e segue no decorrer do dia com exibição de curtas e apresentação de artistas locais.



O Projeto Teatro a Bordo é um caminhão-palco, batizado de “caixola”, que se apresenta em locais públicos, contando histórias recolhidas nas sete regiões brasileiras. Com uma estrutura completa, o teatro móvel contém palco, tenda, camarins, som e iluminação. O contêiner possui, também, um sistema de captação de energia solar, sendo autônomo na geração e utilização de energia elétrica, fazendo com que o espetáculo chegue a diferentes locais democratizando o acesso a atividades culturais e artísticas.

Para o secretário de Educação, Jales Lins, esse tipo de atividade cultural é importante para a cidade. “A educação também precisa trazer temáticas culturais para nossas crianças. Temos que mostrar outras culturas, outras formas de contar histórias e, também, falar de temas importantes como a sustentabilidade. Tenho certeza que todos, que visitarem o projeto, terão uma experiência enriquecedora”, finalizou.



Acompanhe a programação:



Dia 4 de agosto – quarta-feira (divulgação e atividades formativas)



13h às 17h – Cortejo de chegada dos artistas nas escolas e ruas da cidade



18h – Oficina de contaçao de histórias na escola Nerea Esther Batista (atividade para educadores, artistas e interessados)

*não precisa se inscrever. com direito a certificado de participação. chegar com 15 minutos de antecedência.



Dia 5 de agosto – quinta-feira (apresentações na praça)



14h30 – Teatro: “Sessão Solene – A Princesa e o Gigante”



18h00 – Sessão de vídeos – exibição de curtas



18h30 – Convidado local



19h30 – Teatro: “Caixola de Histórias” (acessível em libras)



Mais informações sobre o projeto: https://caixoladehistorias.com.br/