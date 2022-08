O homem foi encaminhado para a 129ª DP, autuado e preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 04/08/2022 13:41

A Polícia Militar prendeu um homem que estava armado dentro de um bar na Rua dos Sabiás, em Iguaba Grande, município da Região dos Lagos, na noite desta quarta-feira (3).

A prisão aconteceu depois que agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações sobre a permanência de um indivíduo vestido com casaco verde e boné vermelho, que aparentava 50 anos, com uma pistola dentro do estabelecimento.

De imediato, os militares foram até o local e encontraram o acusado com as mesmas características da denúncia. Ele foi abordado e estava com uma pistola calibre ponto 380 com numeração raspada municiada na cintura.

O homem foi encaminhado para a 129ª Delegacia de Polícia (129ª DP), autuado e preso por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.