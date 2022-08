Sistema de castração gratuita para cães e gatos chega em Iguaba - ASCOM de Iguaba

Publicado 06/08/2022 18:00

Tem início em Iguaba Grande, nesta segunda-feira (8), o Sistema Municipal de Castração gratuita para cães e gatos (IguabaPET). A iniciativa, vinculada a secretaria de Meio Ambiente, realizará a castração dos animais de estimação através do atendimento da Clínica Animal Municipal.

Realizadas por meio de uma parceria público privada, as castrações serão custeadas pelo governo municipal, com a execução dos procedimentos em uma clínica privada, que foi vencedora do processo licitatório. O serviço irá colaborar com o controle de natalidade animal. As marcações vão ocorrer de forma presencial na Clínica Animal, de segunda a quinta-feira, de 8h30 às 15h, com o cumprimento e apresentação da documentação exigida. Serão agendados 40 cães e 40 gatos por mês.

Para solicitar a castração, o tutor deverá comprovar a residência em Iguaba Grande. Além disso, o animal deverá ter no mínimo 6 meses e no máximo 6 anos de idade, estar com o cartão de vacinação atualizado. O médico veterinário fará a avaliação do pet com a realização de exames ambulatoriais para saber se está apto para execução do procedimento.

“A saúde animal passa pela realização da castração, pois assim, evitamos doenças que só aparecem depois que o bichinho de estimação chega a uma idade mais avançada. Outro fato importante é a realização do controle populacional de cães e gatos na nossa cidade, muitos tutores não dispõem de recursos suficientes para a realização do procedimento. A Clínica animal já vem realizando o atendimento ambulatorial, gratuitamente, e agora estaremos dando mais esse benefício para a nossa população", comentou o secretário de Meio Ambiente, Vincius Lavalle.

As consultas ambulatoriais na Clínica Animal são realizadas de segunda a quinta-feira, de 08h30h às 13h, por ordem de chegada. Para o atendimento é necessário estar munido do RG e comprovante de residência e o acompanhamento do tutor para realização de pesagem. A Clínica Animal Municipal fica localizada na Avenida Nossa Senhora da Conceição, Lote 12, Quadra B, bairro Iguaba Pequena.