Iguaba Grande vai sediar Pré-conferência de Cultura da Baixada LitorâneaASCOM da prefeitura

Publicado 25/08/2022 19:26

A cidade de Iguaba Grande, na Região dos Lagos, será a sede da Pré-conferência Regional de Cultura da Baixada Litorânea. O evento acontece neste sábado (27), a partir das 9h, na Escola Municipal Deputado Cláudio Moacyr de Azevedo, em Iguaba Pequena. A ideia é preparar os agentes públicos e a sociedade civil organizada para a 3ª Conferência Regional, em 2023, e na elaboração do Plano Regional e Capacitação, em sintonia com o Sistema Estadual de Cultura do Rio de Janeiro (Lei 7035/2015).

A programação está dividida em temáticas dentro de grupos de trabalhos, onde serão debatidos assuntos como: Cultura e Arte – fronteiras e interseções a partir de conceituação dos termos objetivando o mapeamento cultural e artístico da Baixada Litorânea; Capacitação de Conselheiros – contribuir com a elaboração do Projeto de capacitação, suas competências, e formas de atuação; Elaboração do Plano Regional de Cultura – “Metodologia e etapas para a construção do Plano Regional de Cultura – Baixada Litorânea” e A construção de projeto de realização da I Conferência Regional de Cultura – Baixada Litorânea.

Para a subsecretária de Cultura, Miryam Inez, o momento é muito importante para difundir os assuntos que englobam a cultura da região. “Iguaba Grande estará recebendo agentes culturais de diversas cidades para tratar assuntos importantes para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a cultura. É um trabalho de reconhecimento e fortalecimento do setor. Todos queremos uma cultura regional mais forte. Os fazedores de cultura devem estar juntos debatendo a melhoria do setor”. Pontuou Miryam.

A previsão é que Iguaba receba agentes culturais dos municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Araruama, Cabo Frio, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Silva Jardim, Saquarema e São Pedro da Aldeia.