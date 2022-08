Política Costa do Sol

Vereador da oposição denuncia funcionários fantasmas na prefeitura de Cabo Frio

O vereador do MDB cabo-friense participou do 26º podcast em parceria com O Dia, nesta quinta-feira (25), quando também falou da conivência de José Bonifácio na degradação ambiental, da falta de transparência no investimento em melhorias na cidade e do PCCR

Publicado 25/08/2022 20:00 | Atualizado há 5 dias