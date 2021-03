Marcelo Delaroli ao lado do motorista Rafael e Camelo que teve seu veículo apreendido pelo Detro e liberado pelo Prefeito, eles comemoram a luta do Prefeito pela classe Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/03/2021 16:48

Itaboraí - Mesmo com a nova determinação que confere atribuição exclusiva à Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS) na fiscalização de modais de transporte público de passageiros irregular, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, teve de intervir e paralisar uma operação do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado (Detro/RJ) que acontecia na Avenida 22 de Maio, no Centro, na manhã desta segunda-feira (08/03).



Acompanhado de secretários municipais, o prefeito lutou pelo direito de trabalhar dos motoristas do transporte alternativo e levou a demanda para a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Itaboraí (71ª DP). Na distrital, Delaroli ouviu representantes do Detro/RJ e argumentou, com base no decreto, a competência pela fiscalização dos modais. Um dos motoristas alvos da operação, Rafael Camelo, de 29 anos, teve o veículo liberado — ele trabalha há dois anos na linha Venda das Pedras x Rio de Janeiro.



“Toda a fiscalização dos transportes públicos será realizada inteiramente pelo município, sem interferência do Detro. As vans foram marginalizadas pelas gestões passadas, mas não vou descansar até que esse transporte volte a circular regularmente na cidade, sendo fiscalizadas da forma correta pela Prefeitura. Desde a primeira semana do mandato determinei o início dos estudos para regularizar as linhas de transporte alternativo na cidade, que, primeiro ocorrerá através de autorização, e, até a licitação a permissão das vans”, afirmou o prefeito Marcelo Delaroli.



Publicada no Diário Oficial da última sexta-feira (05/03), o decreto assinado pelo prefeito proíbe a realização de operação de fiscalização de transportes públicos por quaisquer outros órgãos dos demais entes federados nas vias e rodovias municipais de Itaboraí. A medida considera, entre outros argumentos, o término da vigência do convênio de cooperação celebrado com o DETRO/RJ.



Responsável por comandar a fiscalização, o secretário de municipal de Transportes, Heitor Baldow, ressalta que a pasta intensificará o trabalho de inspeção e regulamentação do transporte público no município, de forma a melhorar a qualidade da prestação do serviço e garantir a segurança para o munícipe de Itaboraí.



“Com a publicação do decreto do prefeito e o vencimento do convênio com o Detro/RJ, a competência pela fiscalização do transporte público passa a ser da Prefeitura. É uma vitória para toda cidade, porque assim conseguimos cobrar por melhorias na prestação de serviços para a população”, disse o secretário municipal de Transportes.