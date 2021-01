Porto de Itaguaí vai receber investimentos vultosos para dragagem, sinalização náutica, dentre outros aprimoramentos Divulgação - 28/11/2010/Ministério da Infraestrutura

Por Jupy Junior

Publicado 31/01/2021 13:15

ITAGUAÍ - A Companhia Docas do Rio de Janeiro, Autoridade Portuária responsável pela administração do Porto de Itaguaí e dos portos do Rio de Janeiro, Niterói e Angra dos Reis, divulgou na quinta-feira (28), o balanço anual de 2020 e o Plano de Negócios para o triênio 2021-2023. Neste Plano, há previsão de investimentos no Porto de Itaguaí da ordem de mais de R$ 192 milhões.

No ano passado, os portos da companhia atingiram um volume de 54,765 milhões de toneladas de cargas movimentadas, um crescimento de 8,6% em relação a 2019. O faturamento alcançou a marca histórica de R$ 639,1 milhões, número que corresponde a um aumento de 30% em comparação a 2019. Para 2021, a receita total estimada é de R$ 742 milhões, uma previsão 18% superior a 2020.

Segundo o diretor de Relações com o Mercado e Planejamento da Docas do Rio, Jean Paulo Castro e Silva, o desempenho de 2020 representa a maior variação anual do período 2015-2020, tanto em relação à movimentação de carga quanto ao faturamento: “O resultado demonstra não só a resiliência dos terminais que operam nos portos como também a capacidade de adaptação e agilidade na gestão da companhia frente aos inéditos desafios que se apresentaram em 2020, aliado à alta nas cotações do minério de ferro e do dólar.”

CRESCIMENTO PLANEJADO

A fim de crescer de forma planejada e organizada, Docas do Rio aprovou o Plano de Negócios 2021-2023 com investimentos previstos, para o período, na ordem de R$ 2,1 bilhões. A estratégia será a seguinte: aplicar este valor em ações referentes à administração portuária, arrendamentos em vigor e novos arrendamentos. O diretor Jean Paulo explica que a receita total estimada de R$742 milhões “contempla os incrementos esperados com os contratos de arrendamentos em vigência, o novo formato de cobrança das tarifas de acessos aquaviários, os novos arrendamentos e, por fim, a concretização da transferência dos imóveis que fazem parte do Plano de Desinvestimento”.

A aprovação do Plano de Negócios, elaborado por empregados de diversos setores da companhia, é uma atribuição prevista na Lei 13.303, conhecida também como ‘Lei das Estatais’. Francisco Antonio de Magalhães Laranjeira, diretor-presidente de Docas, acha que não se trata somente de um cumprimento legal: “A aprovação do Plano de Negócios demonstra o comprometimento da Diretoria Executiva da Docas do Rio em atender às exigências do mercado, prezando pela eficiência e transparência das nossas ações.”

INVESTIMENTOS EM ITAGUAÍ

De acordo com o Plano de Negócios, o Porto de Itaguaí vai receber R$ 192,2 milhões de investimentos, divididos da seguinte maneira: Adequação de instalações de circulação (R$ 29,2 milhões); Adequação de instalações gerais e de suprimentos (R$ 8,13 milhões); Implantação do sistema de sinalização náutica (R$ 4,6 milhões); Derrocagem de pedra do canal principal (R$ 6,1 milhões) e Dragagem de aprofundamento (R$ 144,1 milhões).