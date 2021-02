Arte com informações sobre uma das providências da prefeitura para serem adotadas durante o feriado de Carnaval Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 11/02/2021 20:17

ITAGUAÍ – Em uma série de publicações na sua página na rede social Facebook, a Prefeitura de Itaguaí enumerou uma série de providências para garantir que o feriado de Carnaval não aumente o número de contaminados com o coronavírus. As postagens foram publicadas entre os dias 5 e 7 de fevereiro. Dentre as ações, barreiras sanitárias nos bairros de Coroa Grande, Ilha da Madeira e Mazomba, entre os dias 12 (sexta-feira) e 16 (terça) de fevereiro. Bares, lanchonetes, padarias e quiosques podem funcionar apenas até a meia-noite e blocos carnavalescos e festas em condomínios, restaurantes, boates, clubes etc estão proibidos.

A proibição de eventos carnavalescos em geral está proibida, conforme estabelece o decreto 4559, de 5 de fevereiro.

BARREIRA SANITÁRIA

No dia 6 de fevereiro, às 19h15, a prefeitura publicou uma postagem na qual anuncia que haverá barreiras sanitárias nos bairros Coroa Grande, Mazomba e Ilha da Madeira entre os dias 12 e 16 de fevereiro. Nestes dias, os acessos serão autorizados mediante comprovação de residência, trabalho ou hospedagem.

Serão aceitos os seguintes documentos: conta de luz, água, gás, telefone ou reserva de hospedagem (voucher).

Em uma das publicações do dia 7 de fevereiro, a prefeitura avisa que o comércio ambulante está autorizado, inclusive veículos motorizados (food trucks), até a meia-noite.

CALENDÁRIO OFICIAL

Em uma publicação do dia 5 de fevereiro, a prefeitura avisa que segunda-feira (15) é ponto facultativo nas repartições municipais. O dia seguinte, 16, é feriado. Já no dia 17, o expediente nas repartições de Itaguaí é normal.