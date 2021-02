Escola Municipal Professora Severina dos Santos de Sousa, uma das unidades sobre as quais se coloca a dúvida: haverá ou não aula presencial? Reprodução internet - Facebook da SMEC

Por Jupy Junior

Publicado 12/02/2021 21:31

ITAGUAÍ – Em assembleia realizada na quinta-feira (11), o Sindicato dos Profissionais da Educação – Sepe (representação Itaguaí) votaram e aprovaram o estado de greve da classe. Eles já haviam aprovado, no dia 3 de fevereiro, o indicativo. A próxima assembleia confirma ou não a decretação da greve dos profissionais da educação no município.

A decisão confirma mais uma vez o posicionamento do Sepe: aulas presenciais só depois que todos os envolvidos (alunos, professores, funcionários) estiverem vacinados. Os sindicalistas, portanto, são contra a volta às aulas presenciais em 1º de março, conforme anunciou (embora sem muita clareza) o prefeito Rubem Vieira, em um vídeo publicado na rede social Facebook. Para o Sepe, qualquer opção que não contemple vacinação satisfatória é inaceitável.

Publicidade

O edital de convocação para a próxima assembleia, no dia 15: Sepe vai decidir se entra ou não em greve Reprodução internet

A próxima assembleia da categoria já tem data marcada: será no próximo dia 15 de fevereiro.

Não foram divulgados o número de participantes do encontro da última quinta.

Publicidade

REIVINDICAÇÕES

O Sepe Itaguaí já apresentou para o governo as reivindicações e/ou pautas. Dentre elas, distribuição de Equipamentos de Proteção Individual para todos os profissionais da educação; inclusão de toda a comunidade escolar no grupo de prioridade para vacinação contra a Covid-19; volta presencial às aulas somente após vacinação da comunidade escolar; defasagem salarial da categoria; plano de carreira; eleição de diretores para as escolas etc.

REUNIÃO DO SEPE COM A PREFEITURA

Na semana passada, uma importante reivindicação também havia sido incluída no ofício encaminhado pelo sindicato à prefeitura: a de que o prefeito receba os seus representantes. Porém, de acordo com a direção do sindicato, a Secretaria Municipal de Educação não formalizava o encontro para discutir a pauta de reivindicações.

Publicidade

Reunião do Sepe com secretária Nilce Ramos ainda não teve ata oficial divulgada Reprodução internet - Facebook da SMEC

Na manhã desta sexta-feira (12), uma reunião de fato ocorreu entre a secretária Nilce Ramos e representantes do Sindicato dos Profissionais da Educação de Itaguaí. Na página que a secretaria mantém no Facebook, uma foto confirma o encontro. Porém, a direção do Sepe Itaguaí informa que não foi divulgada uma ata oficial da reunião, o que coloca a discussão ainda no contexto informal, sem confirmações nem por parte do governo, nem por parte do sindicato.

Publicidade

O DIA solicitou entrevista com a secretária Nilce Ramos, e, além disso, desde a semana passada solicita posicionamento da prefeitura de Itaguaí a respeito das discussões sobre a greve. Mas, até o momento, não recebeu resposta.