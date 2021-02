Itaguaí

Em seis dias, prefeitura de Itaguaí vacinou 199 pessoas

Dados são do vacinômetro, cuja periodicidade não foi informada; Câmara envia requerimento com perguntas sobre vacinação no município e MPRJ faz vistoria no depósito de vacinas da cidade

Publicado 12/02/2021 14:50 | Atualizado há 1 dia