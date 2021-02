Vacinação de idosos continua nos dias 22 e 23 de fevereiro, nas unidades ESF Coroa Grande e Odenit Maia Reprodução internet - Facebook da PMI

Por Jupy Junior

Publicado 19/02/2021 19:50

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí divulgou que a vacinação dos idosos com mais de 90 anos contra o coronavírus continua nos próximos dias 22 e 23 de fevereiro, nas seguintes unidades de saúde: Estratégia de Saúde da Família (ESF) Coroa Grande e ESF Odenit Maia. A vacinação deste grupo prioritário já havia ocorrido nos dias 18 e 19 nos bairros Brisamar, Chaperó e Engenho, e o balanço foi de 24 idosos imunizados.

A prefeitura não informou qual é a expectativa do número de vacinados neste grupo, ou seja, não disse qual é o total de idosos com mais de 90 anos que se espera vacinar na cidade.

Quanto aos demais grupos, também não há anúncio da expectativa de doses necessárias para alcançar a totalidade de pessoas que devem receber o imunizante.

A Secretaria Municipal de Saúde avisa que há previsão de receber mais doses da vacina CoronaVac na próxima segunda-feira (22).

VACINÔMETRO

O vacinômetro voltou a ser publicado na página da rede social Facebook da prefeitura nesta sexta-feira (19). Os dados são os seguintes: profissionais da saúde (2.042); idosos em instituições de longa permanência (30); deficientes institucionalizados (11); idosos acima de 80 anos acamados em casa (517).

Em comparação com a última publicação (no dia 10 deste mês), de acordo com os dados divulgados pela prefeitura, a vacinação avançou no grupo “idosos acamados em casa”: foram mais 308 imunizados. Porém, nos demais grupos, a imunização avançou pouco: profissionais da saúde (+ 190); idosos em instituições (nenhum vacinado a mais) e deficientes institucionalizados (+ 4).