Pessoal do Turma em Cena é responsável pela tutoria das apresentações dos artistas cômicos Divulgação

Por Jupy Junior

Publicado 12/03/2021 19:06

ITAGUAÍ – A cidade recebe neste fim de semana o seu 1° Festival do Riso. A programação, online e gratuita, conta com workshops e apresentações circenses. No sábado (13), às 10h, via Google Meet, tem o workshop cultural ministrado por Leandro Santanna, indicado na categoria Melhor Ator Prêmio Shell de Teatro - 2019 e diretor do Grupo Queimados Em Cena. Tem também Florência Santangelo, a Palhaça Cucaracha do Uruguai, vencedora do Prêmio Humor 2020 e integrante do elenco de Las Panamericanas.

No domingo (14), às 20h, o encontro é em Live no Facebook com artistas de Itaguaí apresentando suas performances para o público, por meio da tutoria dos palhaços Lisane Irala, Thamyres Dutra, Ruth Chaves, Mateus Cruz e Julianderson Silva, do grupo Turma em Cena.

