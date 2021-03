Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente conferiram se instalações seguem os parâmetros legais de cuidados e procedimentos Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 13/03/2021 18:06

Nuclep) – estatal que ocupa 1,5 milhão de metros quadrados no bairro Brisamar - recebeu técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMAP) na quarta-feira (10). A informação foi divulgada no Facebook e no site da Prefeitura de Itaguaí na sexta-feira (12). Os agentes da SMMAP fizeram uma vistoria nas instalações da empresa uma semana depois da ITAGUAÍ - A Nuclebrás Equipamentos Pesados () – estatal que ocupa 1,5 milhão de metros quadrados no bairro Brisamar - recebeu técnicos da(SMMAP) na quarta-feira (10). A informação foi divulgada no Facebook e no site da Prefeitura de Itaguaí na sexta-feira (12). Os agentes da SMMAP fizeram umada empresa uma semana depois da visita do vice-prefeito Valter Almeida (Podemos), que na ocasião foi recebido pelo presidente Carlos Seixas e pelo Assessor Institucional Trabalhista, Wagner Coelho.

Segundo a prefeitura, os técnicos da secretaria foram verificar se a Nuclep segue a legislação ambiental vigente. A inspeção durou cinco horas, e contemplou os galpões de produção, estação de tratamento de esgoto, área de destinação final de resíduos, almoxarifados, oficinas, subestação de energia elétrica, dentre outros locais de trabalho.

A Nuclep foi fundada em 1975 para atender ao Programa Nuclear Brasileiro com o objetivo de projetar, desenvolver, fabricar e comercializar equipamentos pesados e estratégicos a diversos setores da indústria, atuando nas áreas nuclear, offshore, químico/ petroquímico, naval, siderúrgica, mineração, hidrelétrica, termoelétrica, petróleo e gás.

De acordo com a SMMAP, esta e outras ações de fiscalização vêm ocorrendo com frequência em Itaguaí “a fim de deter a degradação causada pelas grandes indústrias ao longo de vários anos, e implementar no município medidas de proteção ambiental mais efetivas”.

A SMMAP informou também que está elaborando um relatório baseado nos dados coletados durante a vistoria e que, em breve, emitirá parecer.