Publicado 19/03/2021 16:10

ITAGUAÍ - O site da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) e o site Monitor Mercantil publicaram nos dias 10 e 15 de março, respectivamente, que o Tulip Inn de Itaguaí será leiloado. O DIA pediu mais esclarecimentos para a assessoria do Louvre Hotels Group, que mantém o conhecido hotel, ao lado do shopping PátioMix, na Rio-Santos, e a resposta enviada no dia 15 de março foi a seguinte: “o Tulip Inn Itaguaí segue aberto, mantendo suas atividades normalmente”.

O leilão será executado pela Sold Leilões/Grupo Superbid, que em 2019 já tinha anunciado o mesmo procedimento. Desdobramentos judiciais mais recentes levaram a juíza Marcia Lima de Brito, da 28ª Vara Cível do Rio, mandar penhorar o prédio onde fica o hotel.

Inaugurado em 2016, o Tulip Inn – classificado com três estrelas - tem 10 andares, 200 unidades (100 quartos duplos, 80 single e 10 para pessoa com deficiência) e área total de oito mil metros quadrados. Há ainda outras acomodações, como um restaurante, academia e spa.

Ainda segundo o site da Amarj, o prédio é alvo de uma ação judicial movida pela financeira Planner, que tenta recuperar uma dívida de R$ 40,2 milhões pelo não pagamento de debêntures (empréstimos) emitidas aos credores.

O lance inicial para arrematar o empreendimento é de R$ 51 milhões e o leilão será realizado a partir do dia 2 de abril.