Vacinação agora alcança grupo com 71 anos ou mais, confira a agenda de bairros Reprodução - Facebook PMI

Por Jupy Junior

Publicado 27/03/2021 00:11

ITAGUAÍ – Divulgação de agenda de vacinação, abordagem com agentes no comércio e uma nova ambulância marcaram as últimas horas de combate ao coronavírus empreendida pela prefeitura nesta sexta-feira (26). As ações fazem parte de um pacote de atitudes tomadas pelo Executivo municipal em função do decreto 4566/2021 e também pela decretação de feriado prolongado de 10 dias pelo governo do estado. Todas as informações aqui reproduzidas foram publicadas no Facebook da Prefeitura de Itaguaí.

Na segunda-feira (29), a Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Saúde, marcou o início de uma agenda de novos bairros e para imunização de idosos que tenham 71 anos ou mais.

A vacinação acontece nas Unidades de Saúde e Estratégia de Saúde da Família, das 9h às 14h, e serão disponibilizadas 50 doses da vacina CoronaVac ou Oxford/AstraZeneca em cada dia e unidade.

A Secretaria de Saúde informa as contraindicações: Quadro de doença aguda ou febre; Alergia à vacina; ter tomado outra vacina há menos de 30 dias e diagnóstico positivo para Covid-19 há menos de 28 dias.

É necessário levar CPF ou cartão do SUS e identidade; e recomendado levar o cartão de vacinação.

A agenda é a seguinte:

Segunda – 29/03 = ESF Coroa Grande, UBS Vista Alegre, UBS Engenho, ESF Mazomba.

Terça – 30/03 = UBS Mangueira, UBS Brisamar, UBS Chaperó, ESF Santa Cândida.

Quarta – 31/03 = ESF Piranema, ESF Ilha da Madeira, UBS Vila Margarida, ESF Teixeira.

Quinta – 01/04 = ESF Centro, Clínica da Famíia Ibirapitanga, ESF Chaperó, ESF Odenit Maia, UBS Califórnia.

AMBULÂNCIA

A postagem referente à ambulância traz o seguinte texto: “Nesta sexta-feira (26), a Prefeitura de Itaguaí recebeu no Samu do município uma nova UTI móvel. A nova ambulância ajudará a cidade no combate à Covid-19”.

Prefeitura publicou fotos de uma nova ambulância a serviço da saúde municipal, mas não informou procedência nem quais atendimentos está apta a realizar Reprodução - Facebook da PMI

A prefeitura não informou se a ambulância foi doada, cedida ou comprada, nem quais são os seus atributos e equipamentos. Também não explicou de que maneira a unidade móvel vai contribuir no combate ao coronavírus.

NO COMÉRCIO

Agentes da prefeitura fazem abordagem de conscientização sobre prevenção em uma loja de Itaguaí Reprodução - Facebook da PMI

As ações de conscientização sobre a necessidade de instaurar protocolos sanitários seguros no comércio têm sido reportadas pela prefeitura em algumas das suas postagens no Facebook. Assim ocorreu nesta sexta (26) e na quarta-feira (24), com fotos de agentes interpelando comerciantes. O prefeito Rubem Vieira, na sua live de quinta-feira (25) reforçou que a ideia inicial não é multar os estabelecimentos, mas sim garantir que os protocolos sejam seguidos à risca para diminuir os riscos de contágio na cidade.

CHOQUE DE ORDEM

Uma força-tarefa que reuniu agentes das secretarias de Ordem Pública, Segurança Pública, Vigilância Sanitária e Vigilância em Saúde realizou uma Operação Choque de Ordem no Terminal Rodoviário de Itaguaí na quarta-feira (24).

De acordo com a postagem correspondente na página de Facebook da prefeitura, “a iniciativa tem por objetivo informar a população sobre as medidas restritivas estabelecidas no Decreto nº 4.566/2021, além de prevenir e combater o avanço da Covid-19 em Itaguaí”.