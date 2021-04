Risco diminuiu na cidade, segundo atualização da ferramenta municipal de informações sobre Covid. Porém, ocupação de leitos intensivos continua em 100% Reprodução internet - Painel Covid municipal

Por Jupy Junior

Publicado 02/04/2021 18:21

ITAGUAÍ – A classificação para o risco de contágio em Itaguaí passou de roxo (“muito alto”) para laranja (“moderado”), segundo a última leitura publicada no Painel Covid municipal, mantido pela prefeitura. A data de cálculo foi dia 31 de março de 2021.

Cabe lembrar que coexistem duas classificações para risco de Covid: uma da prefeitura, a partir da avaliação de dados locais; e uma da Região Metropolitana I, conforme tabulação de dados feita pela secretaria de estado de Saúde a partir de informações transmitidas por 11 municípios além de Itaguaí (Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Magé, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e Seropédica).

No mapa de risco do estado do Rio de Janeiro, a Região Metropolitana I está com bandeira roxa, o que representa “risco muito alto”. A última atualização é do dia 26 de março.

OCUPAÇÃO DE LEITOS

Ainda de acordo com o Painel Covid, que pode ser acessado por este link https://itaguai.rj.gov.br/coronavirus/painel/ , os 10 leitos intensivos do Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX) estão ocupados e dos 16 leitos não-intensivos, 13 estão ocupados.

De acordo com o Painel, há, portanto, três leitos não-intensivos disponíveis e nenhum leito de tratamento intensivo disponível na cidade.