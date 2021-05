Vacinação em Itaguaí continua nos grupos prioritários com comorbidades Rovena Rosa/Agência Brasil

Por Jupy Junior

Publicado 02/05/2021 17:55

ITAGUAÍ - A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Saúde, divulga o calendário de vacinação contra a Covid-19 para o grupo de gestantes e puérperas (que deu à luz recentemente) com comorbidades, pacientes renais crônicos e pessoas com Síndrome de Down (de 18 a 59 anos).

A imunização acontece, de 03 a 07 de maio, das 08h às 12h, nas UBSs e ESFs.

Agenda das unidades desta segunda-feira (3):

Clínica da Família - Ibirapitanga

ESF Coroa Grande

ESF Mazomba

ESF Odenit Maia

ESF Piranema

ESF Santa Cândida

UBS Brisamar

UBS Califórnia

UBS Chaperó

UBS Engenho

UBS Mangueira

UBS Vila Margarida

UBS Vista Alegre

Na ausência de atestado médico serão aceitas cópias das três últimas receitas e laudo do exame que comprove a comorbidade.