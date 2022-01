Primeiro atacadista de Itaguaí fica no Centro da cidade. - Divulgação

Publicado 03/01/2022 16:08

ITAGUAÍ- A primeira unidade da rede Soares Atacadista em Itaguaí, na região metropolitana, foi inaugurada em dezembro. Com um investimento de R$ 35 milhões e mais de 9 mil m² de área construída, a nova loja gerou mais de 300 empregos diretos na região, sendo 95% dos novos contratados moradores da cidade.

Ricardo Soares, que em parceria com a prefeitura trabalhou para que a loja se instalasse em Itaguaí, falou que “A prioridade do Prefeito é trazer grandes investimentos e emprego para a região”, em entrevista Ricardo também parabenizou e agradeceu ao Presidente da Câmara de Itaguaí, Gil Torres que ao lado do Prefeito, Rubem Vieira insistiu na necessidade da contratação dos moradores de Itaguaí.

O Soares atacadista é o primeiro atacadão de Itaguaí e está localizado em uma posição estratégica na Av. Pref. Isoldackson Cruz de Brito, no Centro de Itaguaí, atendendo não apenas os clientes e comerciantes da cidade, como donos de quiosques, mercados pequenos, pousados e o varejista.

Para o empresário, Ricardo Soares, a estreia da rede no município atende não apenas o setor de comércio e serviço, aquecido na região, mas também o consumidor final que busca variedade e preços competitivos diariamente e promete entregar sempre conforto, preço, qualidade e um bom atendimento.

A inauguração da rede foi comemorada pelo prefeito Rubem Vieira que destacou a importância econômica das empresas escolherem Itaguaí como local de investimento.

“A recuperação da credibilidade é um dos fatores que despertam o interesse dos investidores. E estamos arrumando a casa por aqui. Para se ter uma ideia, pela primeira vez, desde 2014, o Tribunal de Contas do Estado aprovou as contas de Itaguaí. Temos, ainda, uma localização estratégica em termos de logística. Com o aspecto geográfico e a casa em ordem, atraímos os olhares de empresas. A Magalu, por exemplo, se instalou em Itaguaí, o Atacadista Soares também está chegando. Essas investidas mostram que estamos no caminho certo”, finaliza Rubão.