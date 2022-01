CDL entrega prêmio a ganhadores do concurso de Decoração Natalina "Natal Eu Amo Itaguaí" - Foto: Rui Okada

Publicado 04/01/2022 19:34 | Atualizado 04/01/2022 20:20

ITAGUAÍ- O CCAA, localizado no centro de Itaguaí, foi o vencedor do Concurso de Decoração Natalina “Natal Eu Amo Itaguaí” promovido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Itaguaí (CDL) em parceria com a Prefeitura de Itaguaí. Após passar pela avaliação do júri, o estabelecimento foi contemplado com o valor de R$ 10 mil. A loja Cheirin Bão foi a segunda colocada e recebeu R$ 5 mil, nesta terça-feira (4).

Os estabelecimentos inscritos no concurso foram avaliados pelos quesitos, harmonia, originalidade e criatividade. Já o júri, foi composto por dois representantes da Câmara de Dirigentes Logistas de Itaguaí, dois representantes da Prefeitura Municipal de Itaguaí e um representante da Câmara Municipal de Itaguaí.

Para o presidente da CDL, José Ribeiro, o concurso atingiu o seu principal objetivo, que era incentivar os comerciantes, estimular a criatividade da comunidade e empresas, desenvolver o espírito acolhedor no período de natal, atrair mais visitantes à cidade com o fim de aquecer a economia local, além de deixar a cidade mais bela.

- Este é o primeiro concurso que nós fazemos do natal premiado, foi uma ideia da CDL com apoio da Prefeitura foi um concurso feito por uma experiência que deu muito certo. A adesão foi grande e para o próximo ano esperamos fazer um concurso com muito mais adesão e muito mais prêmios, pretendemos premiar até pelo menos o 4.º lugar-, contou o Presidente da CDL de Itaguaí.

A Prefeitura de Itaguaí por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável esteve presente na entrega dos prêmios e agradeceu por participar da ação com a Câmara dos Lojistas de Itaguaí.

- Eu tive o prazer de ser convidado para participar da comissão e visitar pessoalmente as lojas, foram aproximadamente cinco dias de visitas. Nós fizemos questão de cumprir rigorosamente o cronograma de trabalho e as regras de edital, e podemos dizer com propriedade que foi um evento de sucesso-, explicou Victor Benezath, secretário de Desenvolvimento.

O Concurso de Decoração Natalina “Natal Eu Amo Itaguaí” recebeu um total de 45 inscritos do comércio em geral sendo eles associados e não associados. Para os ganhadores esse é um momento de alegria que ficará para a história de Itaguaí.

A representante do CCAA de Itaguaí, Alzira Moreira destacou a importância do concurso.

-Esse natal foi o natal mais lindo que tivemos ao nível comercial. Inspirou a todos, equipes, alunos e famílias. Ver a fraternidade que não víamos há muito tempo, porque viemos de tempos difíceis, ter essa oportunidade de proporcionar um natal mais bonito não só para gente, mas para todo mundo da nossa cidade é incrível O comércio de forma geral teve perdas e esse concurso permitiu resgatar um pouquinho do que perdemos além de auxiliar na melhora da nossa estrutura-,contou Alzira.

-Para gente a representatividade é poder trazer para a cidade de Itaguaí uma loja onde elas pudessem frequentar sentindo o ambiente de natal que faz com que as pessoas fiquem mais sensíveis. O natal é o momento aonde as pessoas fazem uma reflexão maior. Ano passado não tivemos a oportunidade de enfeitar nossa loja, o concurso da CDL acabou sendo uma cereja no bolo para nos empenharmos mais e mostrar que nós tínhamos o espírito natalino para mostrar a população de Itaguaí-, conta Cristiano Coutinho e Ramon Ribeiro Sócios do Cheirin Bão, que ficou em segundo lugar no concurso.