(esq p/ dir) Gil Torres - Presidente, Vinicius Alves, Julinho e José Domingos vice-presidentes, Fábio Rocha e Sandro da Hermínio secretários compõem a mesa diretora do biênio. - Foto: Manoel Missias

(esq p/ dir) Gil Torres - Presidente, Vinicius Alves, Julinho e José Domingos vice-presidentes, Fábio Rocha e Sandro da Hermínio secretários compõem a mesa diretora do biênio.Foto: Manoel Missias

Publicado 04/01/2022 21:20 | Atualizado 04/01/2022 21:44

ITAGUAÍ- A Câmara Municipal de Itaguaí elegeu, nesta terça-feira (4), os integrantes da Mesa Diretora que vai conduzir as atividades da Casa no biênio 2023/2024. Sem concorrentes a chapa “Deus no controle sempre” foi reeleita por unanimidade.

A mesa segue composta por três vice-presidentes e dois secretários. O presidente, vereador Gil Torres (PSL), foi reeleito.

Gil Torres (PSL) - Presidente



Vinicius Alves (Republicanos) - Vice-Presidente



Julinho (PSC) - 2° Vice-Presidente



José Domingos (PTB) - 3° Vice-Presidente



Fábio Rocha (PL) - Primeiro Secretário



Sandro da Hermínio (PP) - Segundo Secretário



Em seu discurso de reeleição, o presidente Gil Torres agradeceu a Deus, sua família, seus amigos e aos colegas vereadores pela confiança no trabalho que vem sendo realizado.

O chefe do Legislativo destacou que pretende continuar realizando um trabalho transparente e participativo.



— Deus tem nos dado sabedoria para tocar essa Casa de forma correta como deve ser feito — enfatizou Gil Torres, desejando a população e ao público que acompanhava a transmissão um ano de muita paz e saúde.



O presidente recém-reeleito também afirmou que a Casa Legislativa seguirá cumprindo seu papel de fiscalizar o trabalho do Poder Executivo e que a parceria entre os poderes é possível graças ao bom trabalho que vem sendo realizado em prol da população.



— Somos parceiros do governo porque o governo é parceiro da população. Enquanto o governo agir em prol da população nós estaremos com ele — afirmou.



Gil lembrou que o município de Itaguaí obteve uns dos maiores crescimentos, mesmo em meio a uma pandemia, e que a Casa Legislativa está à disposição para trabalhar em conjunto com o Prefeito para trazer benefícios para todos.



O segundo secretário, vereador Sandro da Hermínio, afirmou não haver motivos para não reeleger o vereador Gil Torres como presidente da Câmara e elogiou sua sensibilidade e a capacidade de ouvir diversas opiniões.



Sandro pediu para o presidente manter sua capacidade de dialogar e parabenizou a atuação do colega como gestor, enfatizando que os atos de economicidade culminaram com a devolução de um montante de mais de 1 milhão e 800 mil reais para os cofres da prefeitura.



— Tenho certeza de que a Casa será muito bem conduzida nos próximos anos — afirmou Sandro da Hermínio.



O presidente também recebeu os parabéns do primeiro secretário, vereador Fábio Rocha, que enfatizou que está à disposição para ajudar no que for preciso.



Sobre o valor economizado pela CMI e devolvido aos cofres da Prefeitura, Gil explicou que após a finalização das contas da Casa Legislativa o montante final devolvido foi de 1 milhão e 950 mil reais.



O vice-presidente Vinícius Alves desejou um feliz ano novo a todos e agradeceu aos pares por confiarem na chapa para os próximos anos de gestão da Casa Legislativa.



Vinicius enfatizou a necessidade de união entre os vereadores e se colocou à disposição do presidente para estar ao seu lado nas decisões, reafirmando seu compromisso.



O presidente Gil Torres marcou a Sessão Solene de Instalação do Primeiro Período de 2022 para o dia 2 de fevereiro, em horário regimental.



Comissões Permanentes



A composição das comissões do ano anterior para este houveram poucas modificações.

Nas duas comissões responsáveis pela análise da maioria das matérias em tramitação, a Comissão de Constituição Justiça e Redação (CCJR) e a Comissão de Finanças Orçamento Controle e Prestação de Contas (CFOCPC), houve apenas uma mudança. A única alteração foi a saída do vereador Alex Alves (PRTB) da CFOCPC para a entrada do vereador Fábio Rocha (PL).



A presidência de cada comissão ainda será definida na primeira reunião entre os membros.