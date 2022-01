O prazo para pagamento em cota única do IPTU 2022 de Itaguaí encerra no dia 28 de janeiro. - Foto: Rui Okada

Publicado 04/01/2022 22:12

ITAGUAÍ- O prazo para pagamento em cota única do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) 2022 de Itaguaí encerra no dia 28 de janeiro. Quem puder pagar até essa data, terá 20% de desconto no imposto. Os valores para pagamento estão disponíveis no site da prefeitura e por meio dos carnês físicos.

Para os moradores que gostam de quitar suas dívidas, mas não conseguem efetuar o pagamento neste mês podem aproveitar o desconto de 15% que irá até o dia 25 de fevereiro, e caso o tributo seja quitado até 5 de março o contribuinte recebe 5% de desconto.

A secretaria de Fazenda lembra que também há outra forma de pagamento: quem preferir pode fazer o parcelamento em até 10 vezes, devendo solicitar a partir de março. Para os contribuintes que optarem pelo parcelamento não haverá descontos.

Para consultar os valores no site da prefeitura, basta colocar o número de inscrição do imóvel, cpf ou CNPJ e escolher a forma de pagamento (cota única ou parcelado).