A interligação dos sistemas da Prefeitura e da PRF busca possibilitar diversas atividades em prol do município.Foto: Rui Okada

Publicado 06/01/2022 13:20

ITAGUAÍ-A prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito, se reuniu no início da semana, com o coordenador geral de segurança viária da Polícia Rodoviária Federal, André Luiz de Azevedo e o superintendente regional da PRF do Rio, Rômulo Ferreira da Silva, em Itaguaí, com o objetivo de estreitar laços para firmar parcerias nas áreas operacionais, de inteligência e de instrução como forma de aprimorar cada vez mais o sistema de segurança pública do município.

— A Prefeitura tem se preocupado em buscar atuação mais ostensiva e preventiva em rotas estratégicas da cidade como na Rodovia Rio-Santos, assim como nas vias de acesso ao Arco Metropolitano-, explicou o Prefeito Rubem Vieira (PODEMOS), em suas mídias sociais.

O presidente da Câmara, Gil Torres (PSL) esteve presente na reunião, segundo o chefe do poder legislativo o objetivo da Casa é fortalecer toda ação em benefício a população de Itaguaí e que não apenas ele como todos os vereadores da Câmara Municipal de Itaguaí estão com a mesma disposição sobre qualquer assunto em prol do crescimento da cidade.



A interligação dos sistemas da Prefeitura e da PRF busca possibilitar diversas atividades em prol do município, segundo o Chefe de Gabinete Emílio Benetti as diversas ações que estão sendo discutidas.

A primeira tratativa busca trazer para o município um depósito para apreensão de veículos. Esse contrato é entre a Polícia Rodoviária Federal e a Transguard e já está na fase das assinaturas. Para essa ação específica a prefeitura estuda a disponibilidade jurídica junto a PRF para poder utilizar o serviço de reboque e guarda nos veículos abandonados na cidade, além dos veículos recolhidos por causa de alguma infração ao código de trânsito brasileiro.

-Nós também estamos trabalhando com a possibilidade de mediar junto a secretaria de meio ambiente o recolhimento de animais no interior da cidade e na rodovia, nesse caso a PRF entraria com a apreensão de animais e o motorista, e a Prefeitura entraria com o depósito os laçadores. Outra ação que buscamos é a possibilidade de atuar na área de inteligência trocando informações que possam viabilizar prisão e apreensão de bens ilícitos através do uso de monitoramento e troca de informações na área de inteligência- explica Emílio Benetti.

Para o Secretário de Segurança Pública Defesa Civil e Trânsito Gilson Stutz esse é o início de uma grande parceria.



-Essa aproximação com a PRF além desses itens citados a gente vai ter um leque de muitas outras opções que vão surgindo, como foi adiantado pelo coordenador geral de Segurança Viária do Departamento de Polícia Rodoviária Federal a possibilidade de intercambio para treinamento dos nossos agentes tanto para guarda quanto de trânsito. Essa parceria é o pontapé inicial para um leque amplo de oportunidades que a gente vai obter com a PRF para trazer proveito à população de nossa cidade-, disse o Secretário.