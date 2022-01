As crianças vão receber 10 microgramas do imunizante Pfizer-BioNTech, que corresponde a um terço da dose administrada para jovens acima de 12 anos. - Banco de Imagens: Unsplash

06/01/2022

ITAGUAÍ- A prefeitura de Itaguaí, anunciou nesta quinta-feira (6), que a vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 será iniciada na segunda quinzena de janeiro. Dessa forma, a pasta esclarece que o início da aplicação do imunizante vai acontecer conforme o envio das doses pelo Estado do Rio de Janeiro para o município. Itaguaí ainda não definiu o calendário de vacinação, pois o município vai seguir a estratégia vacinal previsto pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19 (PNO).

A imunização do público de 5 a 11 anos deverá ser realizada com a autorização dos pais ou responsáveis, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS).

Em nota a pasta aguarda todas as recomendações do Ministério da Saúde para determinar o início da vacinação, dosagem e intervalo entre doses.

Na quarta-feira (6), o Ministério da Saúde informou que a primeira remessa de doses do imunizante pediátrico da Pfizer, autorizado para uso neste público no mês passado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), deve chegar ao Brasil no próximo dia 13.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, informou que as doses devem chegar em três voos nos dias 13, 20 e 27 de janeiro. No dia 14, as primeiras doses já para distribuição para estados e municípios. -O envio das doses será por critério populacional-, ou seja, vai se basear no percentual da população infantil de cada localidade.

As crianças vão receber 10 microgramas do imunizante Pfizer-BioNTech, que corresponde a um terço da dose administrada para jovens acima de 12 anos. Um estudo com mais de 2 mil crianças nos Estados Unidos apontou que a vacina tem 90,7% de eficácia contra casos sintomáticos da doença.