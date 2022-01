Desde setembro de 2021, a Prefeitura iniciou a reforma do setor de emergência da unidade. A previsão é que as obras sejam concluídas até março. - Divulgação

Publicado 07/01/2022 20:28 | Atualizado 07/01/2022 20:34

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí segue dando passos importantes na modernização do serviço de saúde pública na cidade. E os investimentos contemplam não só a rede de atenção básica, mas, principalmente, o Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX), visando sempre proporcionar uma unidade de saúde que ofereça um melhor atendimento à população.



E, entre as muitas realizações que a Secretaria de Saúde (SMS) implementou ano passado, no hospital, está a retomada de procedimentos cirúrgicos. Os números mostram uma ascensão, conforme um balanço das ações desenvolvidas.



A SMS revela que, só em 2021, foram feitas 2.041 cirurgias, sendo 1.171 procedimentos eletivos e 870 cirurgias de emergências. Já em 2020 foram realizados 691 procedimentos.

- Isso representa trabalho. Quase triplicar o número de cirurgias no hospital é um marco, é comprometimento do governo municipal, mesmo a unidade estando em reforma - ressalta o secretário de saúde Carlos Zoia.



O secretário completa: - Estamos colocando em prática um projeto de fortalecimento dessa que é a principal unidade do município. Queremos proporcionar ao itaguaiense um serviço público de qualidade - conclui.



Reforma



Desde setembro de 2021, a Prefeitura iniciou a reforma do setor de emergência da unidade. As queixas sobre a estrutura do hospital vinham de anos. A previsão é que as obras sejam concluídas entre fevereiro ou março.