O secretário estadual de Agricultura liberou para Itaguaí duas mil castrações de cachorros e gatos. - Foto: Rui Okada

O secretário estadual de Agricultura liberou para Itaguaí duas mil castrações de cachorros e gatos.Foto: Rui Okada

Publicado 07/01/2022 20:51 | Atualizado 07/01/2022 21:03

ITAGUAÍ- O prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, recebeu a visita do secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, para avaliar os impactos das chuvas nas estradas municipais da região, muito utilizadas para escoamento da produção agrícola.



– Estamos fazendo o que é nossa obrigação, principalmente na área rural, que é ajudar com as patrulhas agrícolas. Viemos aqui para resolver problemas, para melhorar as estradas, dar acesso aos produtores e dignidade para quem mora nessa região – disse o secretário, que também estava acompanhado do secretário municipal de Agricultura, Carlos Kifer.



O prefeito Rubão agradeceu o apoio e a preocupação com o município.



– Meu muito obrigado ao secretário. Desde sempre vem nos ajudando. No primeiro dia de chuva, ele mandou máquinas e caminhões para arrumar as estradas agrícolas e nos dar esse apoio. Eu nunca vi um secretário pisar na cidade no meio do problema – descreveu o prefeito, lembrando que a prefeitura está fazendo a parte dela com as contenções.



Castrações



O secretário estadual de Agricultura também liberou para Itaguaí duas mil castrações de cachorros e gatos. Os procedimentos já estão sendo feitos na cidade, mas em clínicas particulares pagas pelo estado. É preciso fazer o agendamento.

Inscrições para tutores comuns: rjpet.com.br