Publicado 08/01/2022 16:50 | Atualizado 08/01/2022 16:58

ITAGUAÍ- O ano de 2022 começou com ampliação nos serviços da secretaria de Saúde através da realização de coleta de exames laboratoriais na cidade entre eles, sangue, urina e fezes. Agora, unidades de saúde como a ESF Piranema, ESF Teixeira, ESF Santa Cândida, além das UBSs Chaperó e Engenho também passam a disponibilizar este importante serviço à população. Os atendimentos precisam de prévio agendamento junto ao CAP, e acontecem nos seguintes dias da semana, a partir das 7h:

Quinta-feira - [ESF Piranema]

Quinta-feira - [ESF Teixeira]

Sexta-feira- [ESF Santa Cândida]

Quarta a sexta-feira - [UBS Engenho]

Segunda a quarta-feira- [UBS Chaperó]

Segundo a diretora de atenção básica, Cristiane Domingues explica a ampliação no serviço.

- Pensando na qualidade de atendimento aos usuários, a SMS ampliou a oferta do serviço de coleta de exames laboratoriais de 12 para 18 polos nas Unidades de Atenção Básica do Município-, conta Cristiane.

São ofertados 25 números em cada unidade. Essa expansão visa acabar com filas nos agendamentos que a partir de janeiro serão semanais, proporcionando agilidade na coleta e nos resultados que também serão impressos na própria unidade onde ocorreu a coleta. Essa ampliação sistematiza o fluxo de atendimento ao usuário.

- Lembrando que às quarta-feiras a ESF Odenit Maia realiza curva glicêmica (exame de sangue acompanhado de um teste oral que mede a tolerância a glicose), exame importantíssimo para o diagnóstico e controle da Diabetes Melittus. Alguns exames devem ser realizados jejum de 8h a 14h-, completa a diretora.

As Unidades Básicas de Saúde estão aguardando a população de Itaguaí com uma equipe de técnicos de laboratório totalmente capacitados para realizar os procedimentos, assim como a equipe das unidades.

Importante ressaltar que alguns exames deverão ser autorizados na Secretaria de Saúde, no setor da CAP, pelos médicos reguladores.