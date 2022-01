O mestre- sala e a Porta Bandeira, Jennifer Diniz e Ricardinho Martins apresentam o pavilhão da Escola. - Divulgação

Publicado 09/01/2022 15:52 | Atualizado 09/01/2022 16:22

ITAGUAÍ- O Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade do Porto é a nova Escola de Samba de Itaguaí e mostra em ensaio que veio para ficar. O primeiro ensaio do ano da verde e vermelho começou com coroação da rainha da escola, rainha de bateria, apresentação do samba enredo de 2022, apresentação da bateria e segmentos, nesta sexta-feira(7).



A Mocidade do Porto traz para o carnaval de 2022 o enredo “Quiva e Laiá, Itaguaí! Memórias de uma cidade indígena.” Uma homenagem à cidade, contando sua história, por uma lenda indígena, ou melhor, um relato oral sobre a cidade. O enredo foi composto por Rodrigo Tinoco, Gabriel Simões, Evandro Luiz, Marcos Padrinho, Vinícius Sombra, Marlon P, Diego Natural, Márcio Silva, Thiago Baiano e Felipe Tinoco, além da história da cidade, seu nome e outras coisas mais estão diretamente ligados aos indígenas que ali viveram e morreram por sua terra.



A ocasião marcou também a coroação da rainha da Escola de Samba, Mirian Duarte, apresentação da bandeira pelo casal de mestre-sala e porta-bandeira, Jennifer Diniz e Ricardinho Martins e a eleição da nova rainha de bateria, o título ficou para Marcelle Viana, 29 anos que mostrou muito samba no pé e carisma.

(esq p/ dir) Rainha de Bateria, Marcelle Viana e Rainha da Escola, Mirian Duarte são coroadas. Foto: Thiago Mattos



"Eu estava muito nervosa, foi minha primeira disputa para um cargo de tanta importância e foi mágico, sentir a bateria e poder externar esse sentimento no samba", contou a rainha itaguaiense Marcelle Viana.



Para o carnavalesco Nelson Costa, o momento é de muita empolgação. “Vesti a camisa da Mocidade do Porto e vou fazer o meu melhor para a conquista do título, na Intendente Magalhães. Contar a história de Itaguaí é emocionante e esperamos passar essa emoção para o público e o júri.” Disse o profissional da cidade, agradecendo à direção da Escola pela confiança em seu trabalho.

O presidente Júnior Diniz e vice-presidente, Fabiane Barreto estiveram bastante emocionados e comemoram o sucesso do evento.



"Mesmo diante de todas as dificuldades financeiras e adversidades climáticas fizemos um belo evento, com muita organização e empenho dos segmentos demonstrando que a Escola tem total condições de representar com muita garra a cidade de Itaguaí. Seremos a Quinta Escola a desfilar na Intendente Magalhães, no dia 06/03, pela Liga Livres, assim convoco todos os Itaguaienses e moradores da Costa Verde para realizarmos um belo desfile e o tão sonhado acesso ao Grupo B”, finaliza o Presidente da Escola, Junior Diniz.