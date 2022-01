Entre os procedimentos oferecidos estão hérnia inguinal ou umbilical, vesícula, além de outros de pequena complexidade, como lipomas e verrugas. - Foto: Rui Okada

Publicado 11/01/2022 22:32

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria municipal de Saúde, está preparando um grande mutirão de cirurgias eletivas, ainda este mês, no Hospital São Francisco Xavier. Entre os procedimentos oferecidos estão hérnia inguinal ou umbilical, vesícula, além de outros de pequena complexidade, como lipomas e verrugas.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Carlos Zóia, o objetivo dessa força-tarefa é zerar a fila de espera no município.

- A secretaria orienta que os pacientes com pedido médico de avaliação do cirurgião ou aqueles que já estão na fila para operar devem procurar as unidades básicas de saúde ou Estratégias de Saúde da Família - explica

É preciso que os pacientes levem os seguintes documentos: identidade, comprovante de residência, cartão do SUS e um telefone para contato. Após esse procedimento, a cirurgia será agendada.

A Secretaria de Saúde informa que, para melhor atender os pacientes do mutirão, o Hospital já providenciou uma nova enfermaria clínica. O espaço passou por reforma e ganhou novos equipamentos.