Caçambas e novos caminhões de lixo foram prioridade da pasta. - Divulgação

Publicado 12/01/2022 20:33 | Atualizado 12/01/2022 20:49

ITAGUAÍ- A Prefeitura por meio da secretaria de Ordem Pública de Itaguaí inicia na próxima segunda-feira (17), o programa ‘Ordem nos Bairros’. O primeiro local beneficiado com as ações do mutirão de limpeza será o bairro do Engenho. O objetivo é levar um gabinete itinerante para atuar mais perto da população e gerar melhorias nos espaços públicos da cidade.

As equipes irão realizar serviços de conservação como limpeza, varrição, roçada, retirada de entulho, dentre outros. A Prefeitura de Itaguaí pretende com essa força-tarefa manter um trabalho permanente para conscientizar os moradores e comerciantes sobre o descarte correto de lixo e entulho. A proposta é fortalecer o conceito de uma cidade mais sustentável, limpa e organizada para todos.

É possível andar por alguns bairros e notar que a secretária de Ordem Pública disponibilizou à população caçambas para que os moradores possam depositar o lixo. A pasta licitou 900 caçambas para a cidade em 2021. Para o secretário Antonio Carlos o cuidado com a cidade é necessário.

“Quando cheguei na cidade não existia isso, as caçambas que existiam estavam depredadas, sujas, podíamos ver muito lixo no chão. O meu objetivo é organizar a cidade, as caçambas são o primeiro passo para que o lixo não fique em qualquer lugar ou até mesmo pare nos canais ou no rio do município”, explica o secretário.

O programa irá percorrer diversos bairros de Itaguaí, além das ações já descritas nesta matéria, a secretaria irá montar tendas aonde ocorrerá uma triagem, a pasta vai receber demandas de outras secretarias como obra e segurança.

“A população pode e deve reivindicar, e nossa pasta receberá com maior carinho para poder repassar as outras secretarias”, convida o secretário Antonio Carlos.

Na primeira semana de janeiro a secretaria de Ordem Pública começou o trabalho, disponibilizando 250 caçambas para alguns bairros, também está previsto a troca das lixeiras que ficam nos postes. A moradora de coroa grande, Rita de Cassia, parabenizou o trabalho da Prefeitura.

“Acho ótimo as caçambas aqui em coroa. Aqui o lixeiro passa dia sim, dia não quando é mais uma opção para a população não jogar lixo na rua, porque sabemos que todo lixo acaba indo para os bueiros. É uma ação muito importante”, explica a moradora.