Publicado 14/01/2022 22:33

ITAGUAÍ- Um foragido da Justiça foi preso durante ronda policial realizada em Itaguaí nesta quinta-feira (13). A ação da dos policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) resultou na prisão do jovem.





A prisão ocorreu durante abordagem de um homem de 23 anos. A guarnição, ao passar pelo preso, na Rua General Bocaiúva, s/nº, em Itaguaí, percebeu que ele trocou de calçada e acelerou o passo, no sentido oposto. Imediatamente, foi feita a abordagem e, após consulta, constatou-se que havia em seu desfavor um mandado de prisão, e que o jovem teria sido beneficiado com o indulto de Natal, porém, não regressou.

Além do mandado de prisão, constam outras passagens por tráfico de drogas. A ocorrência foi conduzida à 50ª DP e concluída na 52ª DP.

A ação faz parte do projeto “Itaguaí Mais Segura” cujo objetivo é aumentar a segurança do município.