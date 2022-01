Publicado 16/01/2022 22:38

ITAGUAÍ- Neste domingo (16), duas equipes do Programa Estadual de Integração de Segurança (PROEIS) de Itaguaí, foram acionadas pelo condutor de um veículo, que transportava duas irmãs, as quais reclamaram ser vítimas de golpes de faca pelo ex-marido de uma delas.



As equipes se deslocaram para o local, em companhia da ex-mulher do agressor, enquanto sua irmã foi levada para o Hospital São Francisco Xavier, em Itaguaí. Ao chegar no Bairro Ibirapitanga, as guarnições se depararam com o agressor alterado, que resistiu às ordens emanadas pelos policiais militares, sendo devidamente contido e conduzido para a 52ª DP, por ser a Central de Flagrantes.



Após apurar os fatos, constatou-se que o agressor teria atingido sua ex-mulher a facadas, tendo a irmã da vítima intervindo e sido igualmente lesionada. O autor dos fatos responderá por tentativa de homicídio e lesões corporais.