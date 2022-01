Começam a ser imunizadas crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidades, conforme orientação do Ministério da Saúde. - Banco de Imagem: Unsplash

Começam a ser imunizadas crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidades, conforme orientação do Ministério da Saúde. Banco de Imagem: Unsplash

Publicado 16/01/2022 23:00

ITAGUAÍ: A Prefeitura de Itaguaí definiu o calendário para início da vacinação infantil contra a Covid-19 no município. Na próxima terça-feira (18/01), começam a ser imunizadas crianças de 5 a 11 anos com deficiência ou comorbidades, conforme orientação do Ministério da Saúde.



– Vacinamos os adultos, agora é chegada a vez de protegermos as nossas crianças contra essa doença sem precedentes. Sabemos que a vacina cumpre o seu papel, por isso, pedimos aos pais e responsáveis que observem, fiquem atentos ao calendário que estamos divulgamos – destaca o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira.



Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, assim como foi na vacinação em adultos, serão disponibilizados 18 postos de aplicações. Cada unidade receberá 40 doses, e o atendimento será feito mediante senha e após a conferência dos documentos.



A pasta informa que, inicialmente, estão sendo disponibilizadas 830 doses, que serão liberadas na segunda-feira (17), sendo 120 destinados a acamados e institucionalizados. Antes da aplicação da vacina, será preciso os pais ou responsáveis assinarem termo de consentimento. O documento é obrigatório e pode ser preenchido na hora.



A secretaria de Saúde esclarece, ainda, que será preciso cópia de RG do responsável e da criança. Também será necessário levar CPF ou cartão do SUS e a caderneta de vacina.



– Com a queda expressiva no número de mortos e internações, temos a certeza de que a vacina é o único caminho, por isso precisamos dar mais um passo, que é a vacinação das nossas crianças. Contamos com todos vocês para controlarmos de vez essa pandemia – afirma o secretário de Saúde, Carlos Zóia.



Locais de vacinação das crianças: