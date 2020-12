De acordo com o secretário municipal de Esportes de Varre-Sai, José Carlos Estevão de Castro, o novo estádio pode ser considerado um dos melhores da região Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Varre-Sai - A Prefeitura Municipal de Varre-Sai, no Noroeste Fluminese, realizou a entrega simbólica, do novo Estádio Municipal Torino Fabri “Nêgo”. A obra, localizada no bairro Santa Lúcia, iniciada no governo anterior, pelo prefeito Everardo Ferreira (com verba estadual), sendo dada funcionalidade no atual governo, com recursos próprios, pelo prefeito Silvestre José Gorini. Também foram entregues os vestiários concluídos, o Vestiário Mandante recebeu o nome de Joaquim Nogueira da Rocha, o Vestiário Árbitro de Magno da Silva Mendes e o Vestiário Visitante de Odete Fernandes Rodolphi.



Um dos filhos de Torino Fabri, José Humberto Fabri (Zuzute), 78 anos, falou que a família sentiu muito quando acabou o estádio com o nome do pai, mas que no local foi construída uma obra que possui em poucos municípios da região Noroeste. “Hoje temos no local o novo prédio da Prefeitura e municípios possuem uma obra igual a essa. Quero agradecer ao prefeito Silvestre Gorini por ter colocado o nome do meu pai na obra tão brilhante e de alto nível que é o novo campo que está sendo inaugurado, lembrou Zuzute. Continua após foto.

Entrega simbólica, do novo Estádio Municipal Torino Fabri "Nêgo". Foto: divulgação/ PMVS



O outro filho do Torino Fabri, Joaquim Luiz Fabri (Teti), parabenizou o governo pela ideia. “Parabenizo pela brilhante ideia do Dr. Silvestre que conviveu com meu pai que a vida era o esporte. Desejo que tenha grande sucesso na próxima gestão”, afirmou.



De acordo com o secretário municipal de Esportes de Varre-Sai, José Carlos Estevão de Castro, o novo estádio pode ser considerado um dos melhores da região Noroeste Fluminense. “É com muita satisfação que hoje, juntamente com os demais funcionários da Secretaria de Esportes e secretários municipais, estamos entregando esta obra, iniciada no governo anterior e foi dada funcionalidade no governo do prefeito Dr Silvestre e vice João Said. Quero agradecer muito ao prefeito por me dar essa oportunidade de fazer esse trabalho que tanto amo e vai servir de legado para as próximas gerações de Varre-Sai. Agradeço a Deus me permitir estar à frente da Secretaria de Esportes nesse momento tão importante”, afirmou o secretário.



O ex-prefeito Everardo Ferreira lembrou a dificuldade de conseguir uma obra junto ao Governo do Estado. “Hoje é um motivo de muita alegria pois estamos realizando um sonho de quando éramos governo e sonhamos em fazer um campo de qualidade no município. Sabemos da dificuldade em conseguir uma obra no Estado. Agradeço ao Dr. Silvestre e Dr. João Said pelo comprometimento com o município, dando continuidade às obras iniciadas no meu governo”, lembrou. O outro filho do Torino Fabri, Joaquim Luiz Fabri (Teti), parabenizou o governo pela ideia. “Parabenizo pela brilhante ideia do Dr. Silvestre que conviveu com meu pai que a vida era o esporte. Desejo que tenha grande sucesso na próxima gestão”, afirmou.De acordo com o secretário municipal de Esportes de Varre-Sai, José Carlos Estevão de Castro, o novo estádio pode ser considerado um dos melhores da região Noroeste Fluminense. “É com muita satisfação que hoje, juntamente com os demais funcionários da Secretaria de Esportes e secretários municipais, estamos entregando esta obra, iniciada no governo anterior e foi dada funcionalidade no governo do prefeito Dr Silvestre e vice João Said. Quero agradecer muito ao prefeito por me dar essa oportunidade de fazer esse trabalho que tanto amo e vai servir de legado para as próximas gerações de Varre-Sai. Agradeço a Deus me permitir estar à frente da Secretaria de Esportes nesse momento tão importante”, afirmou o secretário.O ex-prefeito Everardo Ferreira lembrou a dificuldade de conseguir uma obra junto ao Governo do Estado. “Hoje é um motivo de muita alegria pois estamos realizando um sonho de quando éramos governo e sonhamos em fazer um campo de qualidade no município. Sabemos da dificuldade em conseguir uma obra no Estado. Agradeço ao Dr. Silvestre e Dr. João Said pelo comprometimento com o município, dando continuidade às obras iniciadas no meu governo”, lembrou.

Publicidade

Vestiário Mandante recebeu o nome de Joaquim Nogueira da Rocha. Foto: divulgação/PMVS

Obra está localizada no bairro Santa Lúcia. Foto: divulgação/PMVS



O vice-prefeito João Said lembrou nomes importantes para o esporte de Varre-Sai. “Tenho a lembrança de pessoas queridas na história do futebol, como o Lula, um dos melhores jogadores; o Eliazar Gomes Primo que foi esteio na construção do campo e o Juquinha Ladeira que sempre nos apoiou. Esses nomes são especiais para mim e acho que tem ser para o povo de Varre-Sai”, disse o vice, João Said.



O prefeito de Varre-Sai, Silvestre Gorini, falou da satisfação em inaugurar e colocar o nome de Torino Fabri no Estádio. “A felicidade é enorme em entregar esse Estádio que leva o nome do Nêgo que era uma amigo e uma pessoa ligado ao futebol, não almoçava para assistir a partida e não perder um minuto. É bom ver aqui os vereadores e os eleitos, agradeço aos secretários que colaboram com a administração. Parabenizo às famílias dos homenageados. Vamos continuar com as obras e realizações. Estamos assistindo o crescimento de Varre-Sai e vamos continuar assistindo”, finalizou o prefeito. O vice-prefeito João Said lembrou nomes importantes para o esporte de Varre-Sai. “Tenho a lembrança de pessoas queridas na história do futebol, como o Lula, um dos melhores jogadores; o Eliazar Gomes Primo que foi esteio na construção do campo e o Juquinha Ladeira que sempre nos apoiou. Esses nomes são especiais para mim e acho que tem ser para o povo de Varre-Sai”, disse o vice, João Said.O prefeito de Varre-Sai, Silvestre Gorini, falou da satisfação em inaugurar e colocar o nome de Torino Fabri no Estádio. “A felicidade é enorme em entregar esse Estádio que leva o nome do Nêgo que era uma amigo e uma pessoa ligado ao futebol, não almoçava para assistir a partida e não perder um minuto. É bom ver aqui os vereadores e os eleitos, agradeço aos secretários que colaboram com a administração. Parabenizo às famílias dos homenageados. Vamos continuar com as obras e realizações. Estamos assistindo o crescimento de Varre-Sai e vamos continuar assistindo”, finalizou o prefeito.