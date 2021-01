Acidente na Avenida Cardoso Moreira, no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, deixa um morto e dois feridos, de acordo com Corpo de Bombeiros. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 04/01/2021 21:05 | Atualizado 04/01/2021 22:35

ITAPERUNA - De acordo com informações obtidas pelo O Dia, por meio da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), uma ocorrência de colisão entre carro e bicicleta, às 19h42, na Avenida Cardoso Moreira, próximo a igreja do relógio, no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, deixou três vítimas, sendo uma fatal. Uma mulher de 52 anos faleceu no local; ela não resistiu aos ferimentos e morreu sem ter tempo de ser socorrida. Os outros dois feridos, são um rapaz de 26 anos e um homem de 47 anos.

Ainda segundo, o CBMERJ, a bicicleta é considerado um meio de transporte, o que não identificou o caso como atropelamento para o registro interno do 21º Grupamento de Bombeiros Militar. Já a versão de populares indica que uma moto teria atropelado a ciclista atingindo um veículo que estaria estacionado perto da igreja. *Atualizada às 22h30 . Veja vídeo.

Nas redes sociais, moradores lamentam a perda de mais uma vida decorrente de acidentes de trânsito no município. Em um dos últimos casos, um jovem de 17 anos, praticamente no mesmo local e também de bicicleta, faleceu após ser atropelado por uma carreta, no final do ano passado. *Reportagem atualizada às 22h31.

Acesse a reportagem sobre o aumento do número de ocorrências atendidas pelo 21º Grupamento de Bombeiros Militar em Itaperuna pelo link: https://odia.ig.com.br/itaperuna/2021/01/6055460-bombeiros-de-itaperuna-registram-aumento-de-ocorrencias-de-atropelamentos-e-quedas-de-veiculos-em-1-ano.html

