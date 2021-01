Ação visou instalação de placas proibindo o estacionamento aproximadamente na altura da Igreja do Relógio, no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 05/01/2021 15:49 | Atualizado 05/01/2021 16:40

ITAPERUNA - Placas indicando a proibição do estacionamento, na Avenida Cardoso Moreira, nas proximidades da Igreja do Relógio, no Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense, foram instaladas nesta terça-feira, 05. Demostrando preocupação com a frequência constante de acidentes de trânsito, a Prefeitura realizou o que considerou "ação corretiva imediata" para evitar mais acontecimentos que vitimam moradores. Capotagem e atropelamento registraram aumento, no município, em relação ao número de ocorrências atendidas pelo 21º Grupamento de Bombeiros Militar, de acordo com informações obtidas pelo O Dia, por meio da assessoria do CBMERJ.

Em nota publicada em suas redes sociais, o prefeito, Alfredo Paulo Marques Rodrigues, o Alfredão, comentou a ação. "Na manhã de hoje (05) foram instaladas placas de proibido estacionar ao longo da Avenida Cardoso Moreira, aproximadamente na altura da Igreja do Relógio, onde ocorreram os acidentes. A vida de nosso povo é preciosa demais e faremos sempre o melhor para preservá-la", destacou. Ele ainda acrescentou que "Seguimos com nossa terça-feira cuidando do trânsito - DEMUT - Departamento Municipal de Trânsito. No início da manhã estamos cuidando da sinalização da cidade para maior segurança. Nosso trabalho é sempre cuidar da segurança do povo", pontuou. Continua após foto.

Placas instaladas proíbem o estacionamento, nas proximidades da Igreja do Relógio, Foto: divulgação/PMI

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros do estado do Rio, em 2019, o município contabilizou 13 atropelamentos subindo para 28 casos em 2020. Continua após foto.

Demut realiza manutenções em sinalizações pelo Centro de Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Foto: divulgação/PMI

Bombeiros de Itaperuna registram aumento de ocorrências de atropelamentos e quedas de veículos em 1 ano

