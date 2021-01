A garra de Ricardo fez com que os desafios fossem sua motivação para o esporte e para a vida. Foto: divulgação/PMI

Por Lili Bustilho

Publicado 27/01/2021 09:00

ITAPERUNA - A determinação do paratleta Ricardo Gomes de Mendonça vem ganhando destaque em Itaperuna, no Noroeste Fluminense e pelo Brasil afora. O itaperunese de 30 anos está em busca de um grande sonho: disputar as Paralimpíadas de Tóquio. Para isso, Ricardo tem treinado a corrida diariamente no Centro Poliesportivo do município, o maior da região e palco de muitas modalidades esportivas.



Ricardo sofreu um acidente em 2014, perdendo os movimentos do braço direito após uma escada cair sobre ele. Depois de três cirurgias, decidiu voltar a praticar esporte por indicação do seu médico que observou o atleta triste e psicologicamente abalado por conta das sequelas. A mesma modalidade que treinava na adolescência como atleta de iniciação.



O paratleta é bicampeão universitário dos 100 metros da Funita – Fundação Universitária de Itaperuna, com record brasileiro com a marca de 11 segundos e 18 centésimos e possui 03 medalhas do Circuito Caixa de Paratletismo.



Atualmente, Ricardo está na equipe APC Campinas – SP, onde está fazendo o processo de classificação internacional, com grandes chances de obter uma vaga para a Tóquio. “Estou indo para São Paulo para treinar junto com os treinadores da Seleção Brasileira Paralímpica que são os melhores do mundo”, disse Ricardo.



Outro desafio que Ricardo precisa enfrentar é a falta de patrocínio. “Infelizmente o Brasil não enxerga o atleta como profissional. Esse é um momento de todos os nossos empresários e também pessoas físicas olharem para nós e investir em um atleta. Seria uma grande alegria ter o apoio de empresários de Itaperuna e, com orgulho, estampar no meu uniforme as marcas dessas empresas da minha terra natal”, completou.



Para investir no paratleta itaperunense, o empresário pode contribuir com a Lei de incentivo ao Esporte que se encontra no site do Ministério do Esporte, onde é possível fazer a doação com parte do imposto que a própria empresa já paga para o governo.

Ricardo é bicampeão universitário dos 100 metros da Funita – Fundação Universitária de Itaperuna, com record brasileiro. Foto: divulgação/PMI