Segundo a Fiocruz, não há data exata para a chegada das doses Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 13/02/2021 14:00

LAJE DO MURIAÉ - Idosos acima de 75 anos, moradores de Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, contam com três maneiras para realizarem o cadastro de vacinação contra o novo coronavírus. Com o objetivo de evitar aglomerações e riscos à saúde da população lajense, a prefeitura disponibilizou o fichamento presencialmente, via telefone e através de formulário online.



A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) por meio da rede de imunização, informa que a vacinação da população continuará seguindo sempre as orientações do Ministério da Saúde (MS) e dos demais órgãos competentes. A pasta ressalta que, por conta do quantitativo das doses recebidas até o momento, seguindo a Nota Técnica do MS, o próximo grupo a ser vacinado será de idosos acima de 90 anos.

Publicidade

Os cadastros serão utilizados para todas as faixas etárias abaixo de 90 anos, à medida que forem sendo disponibilizadas doses suficientes. O registro individual é de extrema importância para termos controle da quantidade de idosos do município, que irão necessitar da imunização.

1 - CADASTRO PRESENCIAL

Local – Centro de Saúde – Sala de Vacina

Horário: 8 h às 16 h.

Obs: Lembrando que a aglomeração deve ser evitada.

Publicidade



2 – VIA TELEFONE

Tel: (22) 996027865