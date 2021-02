A aproximação da PM com a população é importante para a garantia da paz social e o resultado positivo na segurança pública Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 13/02/2021 15:21 | Atualizado 13/02/2021 15:42

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Indo além de "Servir e Proteger". Militares do 29° BPM (Itaperuna-RJ) que atuam na 2ª Cia, no Posto de Policiamento Comunitário (PPC), no distrito de Nova Bom Jesus, no município de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, durante patrulhamento pela Rua A, na manhã deste sábado, 13, foram convidados por dona Regina Célia para participarem de um culto de oração. Na ocasião, os policiais 2° sgt Quirino e 3° sgt Pedrosa aproveitaram a oportunidade para ao término do momento religioso transmitirem às crianças mensagens sobre a importância da família e da escola, além de deixarem mensagens sobre o grande mal que as drogas causam em todos os aspectos da vida de uma pessoa.



Os heróis sem capa que usam farda azul são queridos pela maioria das crianças no país por serem aqueles profissionais que combatem o mal e protegem "os mocinhos das perversidades dos bandidos". Porém o teor dos filmes se materializa no dia a dia em ações policiais, é claro, de combate ao crime que visam a paz social, o bem estar, a segurança pública em geral e também nos atos voluntários que proporcionam a proximidade com a população. Continua após foto.

Militares do 29° BPM que atuam na 2ª Cia, no PPC do distrito de Nova Bom Jesus, durante patrulhamento pela Rua A, na manhã deste sábado, 13, foram convidados para participarem de um culto de oração. Foto: divulgação



"Ficamos lisonjeados em saber que o trabalho da Polícia Militar transmite credibilidade e confiança. Essa é uma das melhores recompensas para cada vez mais nos dedicarmos em nossas missões diárias. Buscar a aproximação com a população é algo necessário para o resultado positivo que visa não apenas combater as ilicitudes, mas também preveni-las", enfatizou ao O DIA o 1° sargento PM Frias, comandante do PPC de Nova Bom Jesus.



O papel social da PM é destacado por moradores. "O que dizer de policiais que se preocupam com a gente, se importam conosco, fazem diversos atos como campanhas de brinquedos, muitos se juntam e distribuem cestas básicas que eles mesmos compram, enfim, Deus deixa na terra anjos para nos proteger e acabam ajudando demais", disse um aposentado da comunidade.



