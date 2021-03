Pelo terceiro ano consecutivo, Davison que é apaixonado pela PM teve uma festa de aniversário temática custeada com o auxílio da policiais da 2ª Cia do 29° BPM. Menino é portador da doença de Crohn, entre outras, mas não desisti de seu sonho de pertencer à família "Sangue Azul". Foto: arquivo pessoal

Por Lili Bustilho

Publicado 13/03/2021 13:00 | Atualizado 13/03/2021 13:37

BOM JESUS DO ITABAPOANA - Com o sonho de ser policial militar, o pequeno Davison Rodrigues Alves de Paula Oliveira, de 10 anos, ganhou sua terceira festa de aniversário consecutiva com o tema da PM, realizada no município onde reside em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense. A paixão do garoto aumenta a cada novo gesto dos heróis sem capa que são para o menino um referencial que substitui as histórias em quadrinhos pela vida real quando os guerreiros assumem o papel de ombro amigo e apoio, indo além do lema da corporação que é "Servir e Proteger". A família que mora no bairro Asa Branca demonstra total gratidão ao 29° BPM - situado em Itaperuna, cidade vizinha - por serem mais do que os heróis de Davison. O Dia conversou com Gisele Alves de Paula de Oliveira, 33 anos, mãe do aniversariante que explicou sobre o sonho do filho; o apoio que obtém dos militares, em especial da 2ª Cia - Companhia localizada na cidade onde moram - falou sobre a síndrome de Crohn e outras doenças que Davison possui.

Data especial marcada - Com a mini farda encomendada pelos militares, no dia 25 de fevereiro, o garoto recebeu a visita dos heróis de sangue azul. Na ocasião, o menino foi presenteado com uma réplica de viatura da PM. O momento ficou marcado em meio a sorrisos e muita emoção.

Publicidade

O carinho dos policiais pela criança é só uma retribuição da admiração que Davison sente por eles. Para se ter uma ideia, o garoto, sempre que avista a viatura fazendo rondas de rotina, sai na porta para prestar continência. Continua após o vídeo.

Publicidade

Publicidade

Início da paixão pela Polícia Militar - "Estávamos no Hospital Federal dos Servidores do estado do Rio (HSFE) no dia 7 de novembro de 2018 para investigar a doença do meu filho quando teve uma operação policial em frente ao hospital e ele ficou encantado. Ele me disse que se tivesse um bom comportamento com os médicos e todas as demais coisas pedidas dentro do hospital gostaria de ter uma festa com o tema sendo a Polícia Militar.", disse a mãe.

Primeiro contato com a 2ª Cia do 29° BPM - Gisele explicou ao DIA como o sonho foi realizado com a primeira ida dos militares até a residência da família. "Procurei o subtenente PM Milani assim que voltamos do Rio, na época que já atuava em Bom Jesus do Itabapoana, e passei a situação que ocorreu dentro do hospital então ele repassou o fato ao comando do 29° BPM para que o sonho pudesse ser realizado. Davison ficou muito feliz e emocionado. Ele demonstra o carinho e amor pelos policias desde os 7 anos de idade. Este é o terceiro encontro com os policiais", destacou. Continua após foto.

Publicidade

Com o subtenente PM Milani, no aniversário de 8 anos realizado em 2019, na sede social da 2ª Cia do 29° BPM. Foto: arquivo pessoal/ divulgação Para a mãe, os policiais militares representam "os anjos da guarda". "Se eu não tivesse eles me apoiando e ajudando por causa da doença do Davison eu já tinha perdido meu filho. Os brinquedos e carrinhos dele são voltados para coisas da Polícia. Ele disse que só queria festa de aniversário se fosse da Polícia Militar. As duas primeiras festas foram realizadas na sede social da 2ª Cia e a terceira na nossa casa." Continua após foto. "Se eu não tivesse eles me apoiando e ajudando por causa da doença do Davison eu já tinha perdido meu filho. Os brinquedos e carrinhos dele são voltados para coisas da Polícia. Ele disse que só queria festa de aniversário se fosse da Polícia Militar. As duas primeiras festas foram realizadas na sede social da 2ª Cia e a terceira na nossa casa."

Amor e admiração pelo 29° Batalhão de Polícia Militar registrado em três festas de aniversário. Foto: divulgação

Publicidade

Gratidão - "Tenho muito a agradecer a toda corporação, em especial, aos policiais que nos ajudam com alimentos, remédios, em exames que são mais caros, enfim que são um suporte em tudo. A equipe do Patamo da 2ª Cia composta pelos sargentos C. De Oliveira; Wagner; Alberoni; Cabos Mozella e Lessa e também ao outro Patamo com o sargentos Frias e Azevedo junto com os cabos Almeida e Tadeu. Sou muito grata mesmo por tudo", disse Gisele emocionada.

Apoio - "Desde o primeiro aniversário os policiais se juntam arrecadando dinheiro entre eles e me auxiliam a fazer as festas. Na segunda festa eles deram até um banner de presente para meu filho. É algo realmente divino. Não há palavras para agradecer o amor pelo meu filho. Ele já teve internado várias vezes, tenho uma bolsa de documentos e exames. Ele era paciente do hospital do Fundão e começou a complicar problemas no colégio então o médico acionou o Conselho Tutelar e o Ministério Público comunicando todos os problemas do Davison e com isso passamos a ter o tratamento no hospital federal no Rio. Está na justiça para ser feito um eletroencefalograma e uma ressonância. Quando demora muito para fazer os policiais militares me ajudam", enfatizou. Continua após foto.

Publicidade

Família de Davison tem em militares da 2ª Cia, situada em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, um referencial e grande apoio que vai além de "Servir e Proteger". Foto: arquivo pessoal/divulgação

Amor que não se mede - "O Davison sempre pede para que eu faça um bolinho ou algo para os policiais e levar na Companhia. É um carinho recíproco. Nada paga o que os policiais fazem por nós. Eles dão amor, atenção, proporcionam segurança para toda população e fazem muito mais do que o compromisso deles. Não apenas no plantão deles, nos dias de folga a atenção é maior e frequente", pontua. Continua após foto.

Publicidade

Carinho e respeito que não se mede em um dos momentos registrados pela família antes da pandemia. Foto: arquivo pessoal/divulgação

O menino foi diagnosticado com patologias definidas pela Classificação Internacional de Doenças - CIDs: F73; F91; F43.2; G40; 50.1; F 90.0; F 81 e R 10.4 - e depende de acompanhamento com equipe multidisciplinar com pedagogia, psicologia e terapia ocupacional. O que mais preocupa a mãe é a adoença de Crohn que é uma doença inflamatória séria do trato gastrointestinal. Outros acompanhamentos como nutricionista, pediatra e psiquiatra também são necessários. A alimentação de Davison é diferenciada e requer custos maiores com produtos específicos.

Publicidade

"Os Guardiões do Noroeste" - É a Unidade Policial (UP) comandada pelo tenente-coronel PM Cruz desde 15 de abril de 2020. O Batalhão que abrange nove cidades da Região é dividido em quatro Companhias, sendo a 2ª Cia - situada no município de Bom Jesus do Itabapoana - comandada pelo 1º tenente PM Patrick.

O DIA fez contato com a prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana para verificar as necessidades básicas de atendimento de saúde da criança sendo prontamente viabilizado novos acompanhamentos com psiquiatra, nutricionista, pediatra, e atualizado o prontuário do paciente. De acordo com a mãe, o menino será transferido para a APAE para realizar o tratamento neurológico, mas ainda falta o atendimento de um gastroenterologista. Veja foto de Davison antes da pandemia em visitas a a 2ª Cia do 29° BPM. Os registros são o orgulho da família e principalmente da criança.

Publicidade

O Dia conversou com Gisele Alves de Paula de Oliveira, 33 anos, mãe de Davison de 10 anos. Foto: arquivo pessoal/ divulgação

Publicidade

Davison antes da pandemia em visitas na 2ª Cia do 29° BPM. Foto: arquivo pessoal/divulgação

Davison antes da pandemia em visitas na 2ª Cia do 29° BPM. Foto: arquivo pessoal/divulgação

Publicidade

Davison antes da pandemia em visitas na 2ª Cia do 29° BPM. Foto: arquivo pessoal/divulgação

Morador de Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, é portador da doença de Crohn, entre outras, mas segue com o desejo de se tornar um policial militar. Foto: arquivo pessoal