O envolvido foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna. Foto: divulgação

Por Lili Bustilho

Publicado 13/03/2021 16:30

NATIVIDADE - Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º Batalhão de Polícia Militar (Itaperuna-RJ) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 3ª Cia foram à Rua Pedro Glórias verificar informações sobre uma entrega de entorpecentes que teria sido feita em uma residência. Durante diligências, o suspeito foi localizado no distrito de Ourânia e acompanhou os militares até sua casa. No imóvel, os agentes apreenderam o total de 238 gramas de maconha e uma balança de precisão. O envolvido foi autuado com base no artigo 33 da Lei 11.343/06 na 143ª Delegacia Legal de Itaperuna, Central de Flagrantes. Ele deve ser apresentado em audiência de custodia e depois possivelmente será encaminhado aos sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.