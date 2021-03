Ocorrência do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 3ª Cia apresentada à 140ª DP. Foto: reprodução internet

Por Lili Bustilho

Publicado 09/03/2021 11:51

Natividade - Um jovem de 23 anos, considerado foragido da Justiça por processo de tráfico de drogas, foi preso no distrito de Bom Jesus do Querendo, em Natividade, no Noroeste Fluminense. Policiais do 29º BPM (Itaperuna-RJ) que atuam no Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) da 3ª Cia foram à Rua Maria Conceição Toledo verificar informações sobre um mandado de prisão provisória por tráfico, em aberto, onde o réu estaria escondido em uma casa no referido distrito. Ao perceber a chegada dos policiais, o rapaz empreendeu fuga pulando o muro dos fundos sendo perseguido e alcançado depois de dois quarteirões. Foi necessário o uso moderado da força para conter e algemar o envolvido que resistiu a prisão. Ao ser indagado, sobre a possibilidade de algum material ilícito, ele relatou que teria em sua residência. Durante buscas no imóvel, foi encontrada uma bucha de maconha e outra pequena quantidade pronta para o consumo (totalizando 5 g). O fato foi apresentado ao plantão da 140ª DP e o jovem será encaminhado aos sistema prisional onde ficará à disposição da justiça.