A fábrica é a única no Brasil que produz armas não-letais. Foto: divulgação/PMVS

Por Lili Bustilho

Publicado 11/03/2021 08:00

VARRE-SAI - Conhecer as tecnologias disponíveis no mercado para uma futura aquisição de armas não-letais para uso da Guarda Civil Municipal (GCM) de Varre-Sai, no Noroeste Fluminense, foi o objetivo da comitiva da prefeitura durante visita realizada na maior fábrica destes armamentos do país situada em Nova Iguaçu, no Rio. Participaram na ocasião, o secretário municipal de Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra, acompanhado do comandante da GCM, José Roberto Nascimento e da agente, Jocilene Penha Alves Valadares.



A visita proporcionou a apresentação dos equipamentos produzidos pela fábrica Condor, entre estes, spark (arma de choque), spray de pimenta e demais dispositivos, seguido de demonstração e apresentação das instalações locais. “Acredito que essas tecnologias podem somar ainda mais no dia a dia do nosso serviço”, afirmou o comandante da Guarda Municipal.



O secretário, Vinicius Oliveira Dutra, explicou que a intenção do prefeito, Silvestre Gorini, é trazer mais segurança para a população. “A ideia é que com a Guarda Municipal equipada com armamento não-letal, possamos desenvolver um trabalho ainda melhor na segurança da população, além de oferecer melhores condições de trabalho para a mesma”, concluiu.

Publicidade

Representantes da Prefeitura de Varre-Sai visitaram fábrica de armas não-letais. Foto: divulgação/PMVS

Participaram na ocasião, o secretário municipal de Gabinete, Vinicius Oliveira Dutra, acompanhado do comandante da GCM, José Roberto Nascimento e da agente, Jocilene Penha Alves Valadares. Foto: divulgação/PMVS